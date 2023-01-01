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Ужастики Ужастики
Киноафиша Фильмы Ужастики Ужастики, 2015: актеры и роли
Goosebumps Ужастики 2015 / США
7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Ужастики, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роб Леттерман Роб Леттерман Rob Letterman
В ролях
Джек Блэк Джек Блэк Jack Black Одейя Раш Одейя Раш Odeya Rush Элла Валестедт Ella Wahlestedt Джиллиан Белл Джиллиан Белл Jillian Bell Эми Райан Эми Райан Amy Ryan Кен Марино Кен Марино Ken Marino Дилан Миннетт Дилан Миннетт Dylan Minnette Кит А. Болден Холстон Сейдж Холстон Сейдж Halston Sage
Вызов
Вызов
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