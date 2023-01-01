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Ужастики
Ужастики, 2015: актеры и роли
Goosebumps
Ужастики
2015 / США
Трейлер
7.4
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Ужастики, 2015: актеры и роли
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Режиссер
Роб Леттерман
Rob Letterman
В ролях
Джек Блэк
Jack Black
Одейя Раш
Odeya Rush
Элла Валестедт
Ella Wahlestedt
Джиллиан Белл
Jillian Bell
Эми Райан
Amy Ryan
Кен Марино
Ken Marino
Дилан Миннетт
Dylan Minnette
Кит А. Болден
Холстон Сейдж
Halston Sage
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