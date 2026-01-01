Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Ларри Карацевски
Larry Karaszewski
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Персоны
Ларри Карацевски
Ларри Карацевски
Larry Karaszewski
Дата рождения
20 ноября 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Популярные фильмы
8.2
Американская история преступлений
(2016)
7.8
Эд Вуд
(1994)
7.5
Человек на луне
(1999)
Фильмография Ларри Карацевски
7.1
Меня зовут Долемайт
Dolemite Is My Name
драма, биография
2019, США
8.2
Американская история преступлений
драма, криминал
2016, США
6.9
Ужастики
Goosebumps
приключения, комедия
2015, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.3
Большие глаза
Big Eyes
биография, драма
2014, США
Смотреть трейлер
Рецензия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.4
1408
1408
триллер, ужасы
2007, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.6
Агент Коди Бэнкс
Agent Cody Banks
комедия, приключения, семейный, боевик
2003, США / Канада
5.8
История одного похищения
Screwed
криминал, комедия
2000, США
7.5
Человек на луне
Man On The Moon
биография, комедия, драма
1999, Великобритания / Германия / Япония / США
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