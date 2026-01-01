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Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Мария Звонарева
Mariya Zvonaryova
Киноафиша
Персоны
Мария Звонарева
Мария Звонарева
Mariya Zvonaryova
Дата рождения
3 октября 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.4
Анна Герман. Тайна белого ангела
(2013)
7.1
Тульский Токарев
(2010)
7.1
Слушая тишину
(2007)
Фильмография Мария Звонарева
6.4
Мамы чемпионов
драма, спорт
2019, Россия
7.1
Бык
Byk
драма, криминал
2019, Россия
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5.8
Ч/Б
Ch/B
драма, комедия
2014, Россия
Смотреть трейлер
4.9
Цветы зла
криминал, детектив, мини-сериал
2013, Россия
Второе восстание Спартака
драма, военный
2013, Россия
7.4
Анна Герман. Тайна белого ангела
драма, биография
2013, Россия/Украина/Польша/Хорватия
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7
Дочь
Doch
драма
2012, Россия
6.6
Лето волков
драма, военный, мини-сериал
2011, Россия
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