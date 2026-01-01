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Мария Звонарева Mariya Zvonaryova
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Мария Звонарева

Mariya Zvonaryova

Дата рождения
3 октября 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Анна Герман. Тайна белого ангела 7.4
Анна Герман. Тайна белого ангела (2013)
Тульский Токарев 7.1
Тульский Токарев (2010)
Слушая тишину 7.1
Слушая тишину (2007)

Фильмография Мария Звонарева

Мамы чемпионов 6.4
Мамы чемпионов
драма, спорт 2019, Россия
Бык 7.1
Бык Byk
драма, криминал 2019, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Ч/Б 5.8
Ч/Б Ch/B
драма, комедия 2014, Россия
Смотреть трейлер
Цветы зла 4.9
Цветы зла
криминал, детектив, мини-сериал 2013, Россия
Второе восстание Спартака
Второе восстание Спартака
драма, военный 2013, Россия
Анна Герман. Тайна белого ангела 7.4
Анна Герман. Тайна белого ангела
драма, биография 2013, Россия/Украина/Польша/Хорватия
Дочь 7
Дочь Doch
драма 2012, Россия
Лето волков 6.6
Лето волков
драма, военный, мини-сериал 2011, Россия
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