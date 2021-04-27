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Кахи Кавсадзе
Кахи Кавсадзе
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Кахи Кавсадзе
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Дата рождения
5 июня 1935
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
27 апреля 2021
Карьера
Актер
Биография Кахи Кавсадзе
Родился 5 июня 1935 года. Ткибули, СССР (Грузия).
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Фильмография Кахи Кавсадзе
Тэли и Толи
комедия, мелодрама
2016, Россия
7.0
Свидания вслепую
комедия
2013, Грузия / Украина
4.0
Слепые свидания
комедия
2013, Украина / Грузия
6.0
Прикованные рыцари
комедия
2000, Россия / Грузия
7.0
Короли и капуста
комедия, приключения
1978, СССР
6.0
Древо желания
драма
1976, Грузия / СССР
5.0
Любовь с первого взгляда
комедия, мелодрама
1975, СССР
8.0
Ожерелье для моей любимой
драма
1971, СССР
6.0
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