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Кахи Кавсадзе

Кахи Кавсадзе
Кахи Кавсадзе
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Дата рождения
5 июня 1935
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
27 апреля 2021
Карьера
Актер
Биография Кахи Кавсадзе

Родился 5 июня 1935 года. Ткибули, СССР (Грузия).

Фильмография Кахи Кавсадзе
Тэли и Толи
Тэли и Толи
комедия, мелодрама 2016, Россия
7.0
Свидания вслепую
Свидания вслепую
комедия 2013, Грузия / Украина
4.0
Слепые свидания
Слепые свидания
комедия 2013, Украина / Грузия
6.0
Прикованные рыцари
Прикованные рыцари
комедия 2000, Россия / Грузия
7.0
Короли и капуста
Короли и капуста
комедия, приключения 1978, СССР
6.0
Древо желания
Древо желания
драма 1976, Грузия / СССР
5.0
Любовь с первого взгляда
комедия, мелодрама 1975, СССР
8.0
Ожерелье для моей любимой
Ожерелье для моей любимой
драма 1971, СССР
6.0
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