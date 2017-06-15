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Андрей Руденский
Андрей Руденский
Andrey Rudenskiy
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Андрей Руденский
Andrey Rudenskiy
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Дата рождения
26 января 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Место рождения
Свердловск (Екатеринбург), СССР (Россия)
Рост
193 см
Биография Андрея Руденского
Родился 26 января 1959 года. Свердловск, СССР(Екатеринбург, Россия).
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Фильмография Андрея Руденского
Вурдалаки
мистика, триллер
2016, Россия
5.0
Ч/Б
драма, комедия
2014, Россия
5.0
Предсказание
мелодрама
2011, Россия
0.0
Одноклассники
драма
2010, Россия
7.0
Кромовъ
исторический, драма
2009, Россия
5.0
Весельчаки
комедия
2009, Россия
7.0
Под знаком Девы
мелодрама
2008, Украина
4.0
Деньги для дочери
мелодрама
2008, Украина
5.0
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15 июня 2017 00:44
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