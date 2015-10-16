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Ч/Б - трейлер
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Ч/Б. Трейлер

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Дата публикации: 26 января 2015
Ч/Б – Наши дни. Ярослав, молодой националист, в драке знакомится с кавказским жуликом Нуриком. Между ними завязывается драка, в ходе которой Нурик погибает. Но возвращается в наш мир с миссией: быть ангелом-хранителем Ярослава. Вместе они вынуждены за неполные пять дней пройти географический и духовный путь, который заставляет их понять друг друга, переосмыслить свой взгляд на жизнь. Ярослав понимает, что ксенофобия разрушительна в своей сути, и ее проявления чаще всего вступают в конфликт со справедливостью, человечностью. Нурик приходит к выводу о необходимости ценить основы семейственности, развивает в себе чувство ответственности за свое поведение в чужом для себя месте.
Комментарии Обсудить в чате
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Абдул 16 октября 2015, 22:12
русские режиссеры перестаньте пожалуйста снимать хуйню✊
16 октября 2015, 22:12 Ответить
Алексей 16 октября 2015, 22:12
Браво! Гениальный фильм! В нужное Время!
16 октября 2015, 22:12 Ответить
а 16 октября 2015, 22:12
Талантливый режиссер
16 октября 2015, 22:12 Ответить
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