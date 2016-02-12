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Проклятие Аннабель
Отзывы о фильме «Проклятие Аннабель»
Annabelle
Проклятие Аннабель
2014 / США
Трейлер
7.4
Оцените
26
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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Swi4e1
12 февраля 2016, 12:11
Оценка
Не интересный фильм. Есть пару страшных моментов , но не больше.
5/10
12 февраля 2016, 12:11
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tarabuka
12 февраля 2016, 12:11
Малолетки чуть под кресла не залезли в кинотеатре.Пищали, как бы это лучший любовный акт в их жизни.Порошу людей, которые ходят на данный жанр, а сами его до ужаса боятся- сидите дома.Не мешайте остальным смотреть в тишине
12 февраля 2016, 12:11
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