Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джон Р. Леонетти
Джон Р. Леонетти
John R. Leonetti
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Джон Р. Леонетти
John R. Leonetti
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
4 июля 1956
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер
Биография Джона Р. Леонетти
Родился 4 июля 1956 года. Калифорния, США.
Развернуть
Фильмография Джона Р. Леонетти
Ни звука
ужасы
2018, США
5.0
Бойся своих желаний
ужасы, фэнтези, триллер
2017, США
5.0
Проклятие Аннабель
ужасы
2014, США
7.0
Эффект бабочки 2
триллер, драма, фантастика
2007, США
4.0
Смертельная битва 2: Истребление
боевик, приключения, фэнтези
1997, США
3.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Уна Чаплин снимется в хорроре «Колыбельная» от режиссера «Проклятия Аннабель»
Фильм расскажет о сражении молодой матери с древним семитским демоном.
Написать
21 февраля 2020 15:38
Все новости
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России