1 Annabelle Opening Joseph Bishara 2:18

2 Found at Prayer Joseph Bishara 1:01

3 It's the One Joseph Bishara 1:24

4 Not My Blood Joseph Bishara 3:59

5 Cult Killings Joseph Bishara 0:40

6 Return Home Joseph Bishara 1:16

7 Promise Me Joseph Bishara 0:55

8 Doll Disposal Joseph Bishara 0:36

9 Broken Needle Joseph Bishara 2:24

10 Doll Is Back Joseph Bishara 1:34

11 Shaken Foundations Joseph Bishara 1:24

12 Black Stroller Joseph Bishara 2:39

13 Disciples of the Ram Joseph Bishara 2:43

14 They Summon Joseph Bishara 2:29

15 The Devil Preys Joseph Bishara 1:32

16 Demon Doll Rises Joseph Bishara 3:05

17 No Chance Joseph Bishara 1:40

18 Devil Ram Joseph Bishara 1:43

19 What Do You Want from Me Joseph Bishara 2:01

20 Her Soul Joseph Bishara 3:34

21 The Fallen Joseph Bishara 2:00

22 Evil Is Constant Joseph Bishara 1:37

23 Annabelle Closing Joseph Bishara 0:48

24 Annabelle Soaring Joseph Bishara 1:54

25 The New Changes Joseph Bishara 2:24