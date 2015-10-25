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Бабадук Бабадук
Киноафиша Фильмы Бабадук Отзывы о фильме «Бабадук»
The Babadook Бабадук 2014 / Австралия
5.7 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Бабадук»

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Toporock 25 октября 2015, 22:56
Цитата (Сибирский Шрек, 07/02/2015 - 17:27:35):



Продаете людей✊ хороший товар!
25 октября 2015, 22:56 Ответить
Андрей 25 октября 2015, 22:56
Оценка
безобразный фильм!

самое страшное в фильме - это мальчик!

а если точнее, то это не ужастик, а драма, про то, как тяжело матери-одиночке и бабадук это просто её психологическое переживание! скорее ей и её сыну нужен пападук!



p.s. концовка смешная для ужастика! но, видимо, счастливая, нашли "папу"!



жду качественный ужастик ;)
25 октября 2015, 22:56 Ответить
Toporock 25 октября 2015, 23:01
Цитата (Сибирский Шрек, 04/02/2015 - 18:09:03):разрабатываю новый склад



Че за склад?✊ Склады это вещь , требующая отдельного обсуждения✊
25 октября 2015, 23:01 Ответить
khaos11 26 октября 2015, 23:46
Подобные ужастики оч хорошо идут в домашней обстановке, ибо не эксплуатируют ненужную масштабность, посему ранний вброс сиего бодричка в торренты меня лично порадовал. А ведь будь made in Hollywood, быдь бы Бабадуку очередным высером про осточертевших кукол.



8/10
26 октября 2015, 23:46 Ответить
Toporock 28 октября 2015, 00:48
Цитата (Сибирский Шрек, 28/01/2015 - 17:41:10):

Я скачал, думал не будут показывать. По факту это совсем не ужастик, это психологическая хитрая драма. Не стандартный фильм такой, но точно не хоррор, для меня по крайней мере✊
28 октября 2015, 00:48 Ответить
Foggy 28 октября 2015, 00:51
отличнейшая угарнейшая комедия 10/10, как ужасы - это где-то 2/10

я все думал для кого же эти идиотические рекламы с кофетами или шоколадом с завуалированным (или даже неприкрытым) акцентом на секс или романтику снимаются, теперь-то я знаю наверняка ✊

чтобы поставить диагноз мамаше, мне кажется даже доктором Хаусом быть не нужно, но я разжую с одной целью, о которой позже ✊ дык вот если кто изучал работы дедушки Фрейда, то тут налицо некая сексуальная неудовлетворенность ✊ , прибавим депрессию из-за низкого уровня жизни, прибавим нарастающий стресс, прибавим что ей там доктор в качестве sedative подсунул, и все результат как грится налицо ✊ (я еще до появления второго варианта книжки начал думать, что она навредит либо себе, либо ребенку, на собаку не подумал, не такой же я все-таки садист ✊ ✊ ✊ )

дык вот у мамаши был великолепный шанс всего последующего избежать

✊ всего-то нужно было затащить в подсобку бородатого толстячка, который явно был не прочь, и там как грится fuck his brains out...глядишь после очищения чакр к ней вернулась бы способность нормально мыслить, и она бы обнаружила, что вся муть началась из-за протечки бытового газа в доме ✊ ✊ ✊ , но приход у обоих был конкретный и у мамаши, и у малыша

дык вот к чему я это все (тут пошла цель моей мини-рецензии ✊ ): дорогие женщины, если вы вдруг узнали себя в этой несчастной, и у вас был под рукой бородатый толстячок, не сумневайтесь, должно помочь!!! ✊ ✊ ✊ альтернативу вам показали в этом комедийном-ужастике

ps здесь не так много шуток, но за лица мамаш когда она малыша к девкам отправляла, за последующий диалог про disadvantaged women, за непосредственность мелкого (I'm a bit tired from the drugs mama gave me), за другие моменты немного черного, но юмора я в целом не пожалел, что убил время на это кино

pps бабадукдукдук голосом-пародией на мэрилина мэнсона вообще не прокатил, у Мэнсона-то пугать не получается, а уж тут и подавно

ppps (10+2)/2=твердый трояк

pppps вибратор у мамашки ну совсем не секси

ppppps я не толстячок и в данный момент без бороды, так что никаких эгоистичных намеков в моем целеполагании ✊ ✊ ✊

pppppps на мальчугана не гнать, никакой он не фрик, в 6 лет сделать подобие арбалета сами попробуйте ✊ особенно когда тебя газом дома травят
28 октября 2015, 00:51 Ответить
Toporock 29 октября 2015, 01:18
Цитата (Queen Julia, 24/01/2015 - 21:09:42):Мальчика этого давно надо было придушить, он просто абсолютный фрик.





Твоя фамилия не Гиммлер??✊
29 октября 2015, 01:18 Ответить
Toporock 29 октября 2015, 01:18
Да не плохой, но не хорор это, скорее психологическая драма. Но в целом очень запоминающийся фильм, интересная проблема. 8\10
29 октября 2015, 01:18 Ответить
fanbunga 15 декабря 2015, 23:13
Прелесть. Тут есть душа.

Похоже на Repulsion и на The Shining тоже. Но по-своему, стильно, трогательно, жутко.

Сэм офигенный пацан.

10/10
15 декабря 2015, 23:13 Ответить
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