Бабадук
– Шесть лет назад Амелия в один день потеряла мужа и родила сына. Сэмуэлю уже идет седьмой год, но везде ему мерещатся чудовища. Однажды перед сном мальчик просит маму почитать ему найденную книгу об ужасном монстре. С этого момента его страхи получают физическое воплощение в жутком Бабадуке…и он, и Амелия перестают отличать свои фантазии от реальности…
Продаете людей✊ хороший товар!
самое страшное в фильме - это мальчик!
а если точнее, то это не ужастик, а драма, про то, как тяжело матери-одиночке и бабадук это просто её психологическое переживание! скорее ей и её сыну нужен пападук!
p.s. концовка смешная для ужастика! но, видимо, счастливая, нашли "папу"!
жду качественный ужастик ;)
Че за склад?✊ Склады это вещь , требующая отдельного обсуждения✊
8/10
Я скачал, думал не будут показывать. По факту это совсем не ужастик, это психологическая хитрая драма. Не стандартный фильм такой, но точно не хоррор, для меня по крайней мере✊
я все думал для кого же эти идиотические рекламы с кофетами или шоколадом с завуалированным (или даже неприкрытым) акцентом на секс или романтику снимаются, теперь-то я знаю наверняка ✊
чтобы поставить диагноз мамаше, мне кажется даже доктором Хаусом быть не нужно, но я разжую с одной целью, о которой позже ✊ дык вот если кто изучал работы дедушки Фрейда, то тут налицо некая сексуальная неудовлетворенность ✊ , прибавим депрессию из-за низкого уровня жизни, прибавим нарастающий стресс, прибавим что ей там доктор в качестве sedative подсунул, и все результат как грится налицо ✊ (я еще до появления второго варианта книжки начал думать, что она навредит либо себе, либо ребенку, на собаку не подумал, не такой же я все-таки садист ✊ ✊ ✊ )
дык вот у мамаши был великолепный шанс всего последующего избежать
✊ всего-то нужно было затащить в подсобку бородатого толстячка, который явно был не прочь, и там как грится fuck his brains out...глядишь после очищения чакр к ней вернулась бы способность нормально мыслить, и она бы обнаружила, что вся муть началась из-за протечки бытового газа в доме ✊ ✊ ✊ , но приход у обоих был конкретный и у мамаши, и у малыша
дык вот к чему я это все (тут пошла цель моей мини-рецензии ✊ ): дорогие женщины, если вы вдруг узнали себя в этой несчастной, и у вас был под рукой бородатый толстячок, не сумневайтесь, должно помочь!!! ✊ ✊ ✊ альтернативу вам показали в этом комедийном-ужастике
ps здесь не так много шуток, но за лица мамаш когда она малыша к девкам отправляла, за последующий диалог про disadvantaged women, за непосредственность мелкого (I'm a bit tired from the drugs mama gave me), за другие моменты немного черного, но юмора я в целом не пожалел, что убил время на это кино
pps бабадукдукдук голосом-пародией на мэрилина мэнсона вообще не прокатил, у Мэнсона-то пугать не получается, а уж тут и подавно
ppps (10+2)/2=твердый трояк
pppps вибратор у мамашки ну совсем не секси
ppppps я не толстячок и в данный момент без бороды, так что никаких эгоистичных намеков в моем целеполагании ✊ ✊ ✊
pppppps на мальчугана не гнать, никакой он не фрик, в 6 лет сделать подобие арбалета сами попробуйте ✊ особенно когда тебя газом дома травят
Твоя фамилия не Гиммлер??✊
Похоже на Repulsion и на The Shining тоже. Но по-своему, стильно, трогательно, жутко.
Сэм офигенный пацан.
10/10
Авторизация по e-mail