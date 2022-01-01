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Бабадук Бабадук
Киноафиша Фильмы Бабадук Бабадук, 2014: актеры и роли
The Babadook Бабадук 2014 / Австралия
5.7 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Бабадук, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дженнифер Кент Jennifer Kent
В ролях
Эсси Дэвис Эсси Дэвис Essie Davis Дэниэл Хеншэлл Дэниэл Хеншэлл Daniel Henshall Хейли МакЭлхинни Хейли МакЭлхинни Hayley McElhinney Кэти Адамек Cathy Adamek Крэйг Бехенна Ной Уайзман Барбара Уэст Barbara West Бенжамин Винспер Тим Пурселл Тиффани Линдолл-Найт Пета Лонг
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