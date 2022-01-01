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Бабадук
Бабадук, 2014: актеры и роли
The Babadook
Бабадук
2014 / Австралия
Трейлер
5.7
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Бабадук, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дженнифер Кент
Jennifer Kent
В ролях
Эсси Дэвис
Essie Davis
Дэниэл Хеншэлл
Daniel Henshall
Хейли МакЭлхинни
Hayley McElhinney
Кэти Адамек
Cathy Adamek
Крэйг Бехенна
Ной Уайзман
Барбара Уэст
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