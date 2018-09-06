Соловей, 2018

1825 год, Тасмания, времена Чёрной войны. Ранее осуждённая молодая ирландка Клэр уже несколько месяцев просит британского лейтенанта Хокинса даровать ей положенную свободу, но тот пользуется ситуацией, чтобы удовлетворять свою похоть. Однажды муж Клэр идёт требовать законные бумаги, но добивается ровно обратного - офицер и двое его подчинённых не только насилуют Клэр, но и убивают его самого и их ребёнка-младенца. Женщина решает мстить и, наняв местного проводника Билли, отправляется по следам Хокинса, отбывшего по назначению в другой город.