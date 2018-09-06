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Соловей Соловей
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The Nightingale

Соловей, 2018

2018 / Австралия
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

1825 год, Тасмания, времена Чёрной войны. Ранее осуждённая молодая ирландка Клэр уже несколько месяцев просит британского лейтенанта Хокинса даровать ей положенную свободу, но тот пользуется ситуацией, чтобы удовлетворять свою похоть. Однажды муж Клэр идёт требовать законные бумаги, но добивается ровно обратного - офицер и двое его подчинённых не только насилуют Клэр, но и убивают его самого и их ребёнка-младенца. Женщина решает мстить и, наняв местного проводника Билли, отправляется по следам Хокинса, отбывшего по назначению в другой город.

7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 16 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 1 ноября 2019
Премьера в мире 6 сентября 2018
Возраст 18+
Режиссер
Дженнифер Кент
В ролях
Сэм Клафлин
Сэм Клафлин
Эшлинг Франчози
Эшлинг Франчози
Ивен Лесли
Ивен Лесли
Дэймон Херриман
Дэймон Херриман
Чарли Шотуэлл
Чарли Шотуэлл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Соловей 1 постер
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3 июня 2022 11:54
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