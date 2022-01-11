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Дэниэл Хеншэлл
Дэниэл Хеншэлл
Daniel Henshall
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Дэниэл Хеншэлл
Daniel Henshall
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Дата рождения
9 августа 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия
Биография Дэниэла Хеншэлла
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Фильмография Дэниэла Хеншэлла
Жаркое Рождество
комедия
2020, Австралия
6.0
Бабадук
ужасы, триллер, драма
2014, Австралия
5.0
Жизненный опыт
драма
2013, США / Австралия
5.0
Последние часы
драма, триллер
2013, Австралия
5.0
Все, кроме любви
комедия, мелодрама
2013, Австралия
5.0
Помогите стать отцом
комедия, мелодрама
2012, Австралия
6.0
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11 января 2022 16:54
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