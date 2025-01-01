Dr. Vern Kaplan Она сильная, но, судя по всему, у неё всё развивается быстро. Совсем скоро ей уже не захочется есть. Ей захочется кое-чего другого. Кожа начнёт пахнуть мясом. Когда это случится, у тебя будет несколько вариантов. Первый: отправить её в карантин.

Wade Vogel Я не собираюсь этого делать.

Dr. Vern Kaplan Я этого не предлагал. В моём отчёте будет сказано, что у неё всё развивается медленно, так что у тебя будет время. Второй вариант: дать ей коктейль, который дают в карантине. По крайней мере так она будет с тобой, когда его примет, а не с какими-то чужими или другими заражёнными. Но ты знаешь, что сейчас она ничего не чувствует? Вот это она почувствует. В отчётах пишут, что очень больно. Очень сильно. До самого конца.

Wade Vogel А какой третий вариант?