Цитаты из фильма Зараженная

Цитаты из фильма Зараженная

Maggie Vogel Папа, ты всю жизнь меня защищал. Теперь моя очередь защищать тебя. Жизнь — с тобой, а не со мной. Не ищи меня. Я в безопасности. Со мной всё в порядке.
Dr. Vern Kaplan Мэгги, что здесь произошло?
Wade Vogel Она сломала его.
Maggie Vogel Я отрезала.
Dr. Vern Kaplan Зачем ты так поступила?
Maggie Vogel Что толку в пальце, если рука отваливается?
Caroline Уэйд, пожалуйста, просто позвони им. Сейчас пора. Ей нужно лечь в больницу.
Wade Vogel А если бы это была Молли или Бобби?
Caroline После всего, что мы пережили, ты всё ещё думаешь, что дело в этом? Я любил её, как родную, но она уже не та. Уэйд, пожалуйста!
[Дает Уэйду яд]
Dr. Vern Kaplan Это то, что дают тем, кого поместили на карантин. Хочешь мое личное мнение?
[Показывает на пистолет Уэйда]
Dr. Vern Kaplan Лучше уж этим воспользуйся.
Holt Правила карантина для всех, Уэйд.
Caroline Дай-ка посмотрю.
Maggie Vogel Не слишком близко.
Caroline Со мной всё будет в порядке.
Maggie Vogel Ты чувствуешь это?
Caroline Нет.
Maggie Vogel Ты уверена? Пахнет как еда.
Caroline Наверное, твой отец готовит что-то, чего делать не должен. Я принесу капли.
Dr. Vern Kaplan Она сильная, но, судя по всему, у неё всё развивается быстро. Совсем скоро ей уже не захочется есть. Ей захочется кое-чего другого. Кожа начнёт пахнуть мясом. Когда это случится, у тебя будет несколько вариантов. Первый: отправить её в карантин.
Wade Vogel Я не собираюсь этого делать.
Dr. Vern Kaplan Я этого не предлагал. В моём отчёте будет сказано, что у неё всё развивается медленно, так что у тебя будет время. Второй вариант: дать ей коктейль, который дают в карантине. По крайней мере так она будет с тобой, когда его примет, а не с какими-то чужими или другими заражёнными. Но ты знаешь, что сейчас она ничего не чувствует? Вот это она почувствует. В отчётах пишут, что очень больно. Очень сильно. До самого конца.
Wade Vogel А какой третий вариант?
Dr. Vern Kaplan Сделать быстро.
Maggie Vogel Ты две недели искал меня там?
Wade Vogel Да, я пообещал твоей маме всегда тебя защищать.
Maggie Vogel Да, но как насчёт вас? А если я вас раню?
Wade Vogel Не волнуйся. Кэролайн и Дэвид знают меры предосторожности.
Maggie Vogel Не стоило меня забирать.
Maggie Vogel Мейсон — придурок.
Trent Он просто боится.
Maggie Vogel Да, но он всё равно придурок.
[первые слова]
Maggie Vogel [оставляю сообщение] Папа, я поехала в город. Пожалуйста, не приезжай за мной. Здесь комендантский час. Просто... просто береги их. Прости. Я люблю тебя.
Wade Vogel [зомби] Скажи хоть что-нибудь.
Wade Vogel Мэгги, что случилось? Мэгги! Прекрати! Прекрати! Не делай этого, ещё нет времени. Мэгги, очнись. Давай.
Maggie Vogel Папа? Папа!
Wade Vogel Вот это моя девочка.
Doctor Мистер Боуман, обычно я не отпускаю людей с таким типом инфекции. Мне нужно, чтобы вы строго соблюдали правила. Карантин длится восемь недель. Скорее всего, у неё начнутся проявляться признаки агрессии и голода. Когда это случится, попрощайтесь с ней и сразу отправьте в карантин.
