CarolineНаверное, твой отец готовит что-то, чего делать не должен. Я принесу капли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Vern KaplanОна сильная, но, судя по всему, у неё всё развивается быстро. Совсем скоро ей уже не захочется есть. Ей захочется кое-чего другого. Кожа начнёт пахнуть мясом. Когда это случится, у тебя будет несколько вариантов. Первый: отправить её в карантин.
Dr. Vern KaplanЯ этого не предлагал. В моём отчёте будет сказано, что у неё всё развивается медленно, так что у тебя будет время. Второй вариант: дать ей коктейль, который дают в карантине. По крайней мере так она будет с тобой, когда его примет, а не с какими-то чужими или другими заражёнными. Но ты знаешь, что сейчас она ничего не чувствует? Вот это она почувствует. В отчётах пишут, что очень больно. Очень сильно. До самого конца.
DoctorМистер Боуман, обычно я не отпускаю людей с таким типом инфекции. Мне нужно, чтобы вы строго соблюдали правила. Карантин длится восемь недель. Скорее всего, у неё начнутся проявляться признаки агрессии и голода. Когда это случится, попрощайтесь с ней и сразу отправьте в карантин.