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Джессика Лукас
Джессика Лукас
Jessica Lucas
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Джессика Лукас
Jessica Lucas
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Дата рождения
24 сентября 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Биография Джессика Лукас
Родилась 24 сентября, 1985 года. Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
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Фильмография Джессика Лукас
Этот неловкий момент
комедия, мелодрама
2014, США
6.0
Помпеи
приключения, драма, мелодрама, боевик
2014, США / Германия
5.0
Зловещие мертвецы. Черная книга
триллер, ужасы
2013, США
7.0
Большие Мамочки. Сын как отец
комедия
2011, США
7.0
Затащи меня в ад
триллер, ужасы
2009, США
7.0
Забава
триллер, ужасы
2008, США
4.0
Сделка с дьяволом
ужасы, триллер
2006, США
7.0
Она - мужчина
комедия, мелодрама
2006, США
6.0
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