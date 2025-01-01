Ellie[после секса]Я не собиралась так делать. Хотела подержать интригу, заставить тебя ждать сорок дней.
JasonЯ собирался заставить тебя ждать, а потом понял, что я мужик.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Preppy GuyМне тоже нужна выпивка. Я принесу тебе выпивку.
EllieЧестно говоря, а что если мне понравится напиток? Что произойдет тогда?
Preppy GuyМне бы хотелось услышать, что, по твоему мнению, произойдет тогда.
EllieСкажу тебе, что произойдет: затем мы пойдем играть в пивной пинг-понг с твоими двумя соседями по комнате, пока не окажемся у тебя в Мюррей-Хилл.
Preppy GuyДа, точно. Откуда ты это знаешь?
EllieДа. Потом мне придётся слушать, как твой сосед по комнате занимается сексом с Хиллари, или Эмили, или как её там зовут, пока мы не заснём. А год спустя мы всё ещё будем играть в пивной пинг-понг в тех же барах с твоими друзьями, только теперь тебе кажется, что нужно выйти замуж и завести детей, потому что думаешь, что этого хочу именно я.
JasonЗатем летом ты ездишь в Хэмптон, чтобы познакомиться с его родителями, и во время всей дороги думаешь: подумают ли они, что ты достаточно красива.