Preppy Guy Мне тоже нужна выпивка. Я принесу тебе выпивку.

Ellie Честно говоря, а что если мне понравится напиток? Что произойдет тогда?

Preppy Guy Мне бы хотелось услышать, что, по твоему мнению, произойдет тогда.

Ellie Скажу тебе, что произойдет: затем мы пойдем играть в пивной пинг-понг с твоими двумя соседями по комнате, пока не окажемся у тебя в Мюррей-Хилл.

Preppy Guy Да, точно. Откуда ты это знаешь?

Ellie Да. Потом мне придётся слушать, как твой сосед по комнате занимается сексом с Хиллари, или Эмили, или как её там зовут, пока мы не заснём. А год спустя мы всё ещё будем играть в пивной пинг-понг в тех же барах с твоими друзьями, только теперь тебе кажется, что нужно выйти замуж и завести детей, потому что думаешь, что этого хочу именно я.

Jason Затем летом ты ездишь в Хэмптон, чтобы познакомиться с его родителями, и во время всей дороги думаешь: подумают ли они, что ты достаточно красива.

Jason Думаешь всё время в дороге, подумают ли они, что ты достаточно умна.

Ellie Потому что никто не достаточно умен, и потом нам приходится пить дрянное шардоне.

Jason На мерзкой садовой вечеринке.

Ellie И мерзкие разговоры.

Jason О мерзких людях.

Ellie С его мерзкой матерью.

Jason Которая, давайте признаем, не считает тебя достаточно умной.

Jason Давайте признаем: она не считает, что ты достаточно красива.

Ellie Потому что никто не такой.

Jason Никогда никто не будет.

Preppy Guy Что за чушь? Я просто говорю об одном напитке.

Jason Да, но это было не просто напиток, верно?

Ellie Это было предложение руки и сердца.

Preppy Guy Ого, брак? Нет. Это была водка-сода. Ну что ж, идите все к чёрту.