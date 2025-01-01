Меню
Ellie [после секса] Я не собиралась так делать. Хотела подержать интригу, заставить тебя ждать сорок дней.
Jason Я собирался заставить тебя ждать, а потом понял, что я мужик.
Preppy Guy Мне тоже нужна выпивка. Я принесу тебе выпивку.
Ellie Честно говоря, а что если мне понравится напиток? Что произойдет тогда?
Preppy Guy Мне бы хотелось услышать, что, по твоему мнению, произойдет тогда.
Ellie Скажу тебе, что произойдет: затем мы пойдем играть в пивной пинг-понг с твоими двумя соседями по комнате, пока не окажемся у тебя в Мюррей-Хилл.
Preppy Guy Да, точно. Откуда ты это знаешь?
Ellie Да. Потом мне придётся слушать, как твой сосед по комнате занимается сексом с Хиллари, или Эмили, или как её там зовут, пока мы не заснём. А год спустя мы всё ещё будем играть в пивной пинг-понг в тех же барах с твоими друзьями, только теперь тебе кажется, что нужно выйти замуж и завести детей, потому что думаешь, что этого хочу именно я.
Jason Затем летом ты ездишь в Хэмптон, чтобы познакомиться с его родителями, и во время всей дороги думаешь: подумают ли они, что ты достаточно красива.
Ellie Умно.
Jason Думаешь всё время в дороге, подумают ли они, что ты достаточно умна.
Ellie Потому что никто не достаточно умен, и потом нам приходится пить дрянное шардоне.
Jason На мерзкой садовой вечеринке.
Ellie И мерзкие разговоры.
Jason О мерзких людях.
Ellie С его мерзкой матерью.
Jason Которая, давайте признаем, не считает тебя достаточно умной.
Ellie Красива.
Jason Давайте признаем: она не считает, что ты достаточно красива.
Ellie Потому что никто не такой.
Jason Никогда никто не будет.
Preppy Guy Что за чушь? Я просто говорю об одном напитке.
Jason Да, но это было не просто напиток, верно?
Ellie Это было предложение руки и сердца.
Preppy Guy Ого, брак? Нет. Это была водка-сода. Ну что ж, идите все к чёрту.
[Преппи-гай уходит]
Jason Выпьешь?
Ellie Да.
Jason [Относится к Майки после новости о его разводе] Не знаю, что нам с этим делать, чувак.
Daniel Надо ему шлюху найти.
Jason Нет, я так не думаю.
Daniel Да нет, мы купон используем и найдем ему дешевую шлюху.
Ellie Быть рядом, когда тебя нуждаются — вот что такое любые отношения.
Jason Чувак, ты там какашку делаешь?
Daniel Совсем нет.
Jason Каждый раз, когда ты приходишь, ты какашку делаешь.
Daniel Нет, я не какашку делаю, я наношу автозагар!
Jason Автозагар?
Daniel Да, я сказал ассистентке из Vogue, что не могу встретиться, потому что я в Тулуме. Пытаюсь убрать ее из своего списка.
[он делает паузу]
Daniel Хотя, да, я и какашку делаю.
Daniel Да, все знают, что нельзя называть девушку шлюхой. Даже шлюхи не любят, когда их так называют.
Mikey Кто из вас, дивы, пользуется автозагаром?
Daniel Я, а почему?
[Майки выходит из ванной в одних только полотенце]
Mikey Потому что я с ним вчера... ну, понимаешь.
Daniel Почему... почему ты даже не прочитал, что на бутылке?
Mikey Я был немного пьян.
Jason Джейсон, Дэниел: Что?
Mikey У меня всё оранжевое.
[Майки разворачивает полотенце]
Jason О!
Mikey Посмотрите на это!
Daniel О боже!
Jason О нет!
Daniel Кто бы мог подумать, что такое вообще возможно? Я не знал, что можно менять цвет.
Mikey Хватит.
Jason Твой х#й похож на батат.
Daniel Твой х#й похож на дорожный конус.
Mikey Хватит уже.
Daniel Твой х#й похож на банку с сырными чипсами «Принглс».
Mikey Это п#здец.
Jason Твой х#й похож на Спайка Ли на игре «Никс».
Daniel Если бы твой х#й перепрыгивал через реку, он был бы Генералом Ли.
[Пьёт из кружки и выплёвывает, смеясь]
Jason Джейсон, Дэниел: [Оба не могут сдержать смех]
Jason И он бы отдал всё, чтобы вернуться в тот момент
Jason В тот самый момент, когда они впервые встретились.
Jason Прежде чем всё пошло наперекосяк.
Jason Прежде чем он не появился рядом, когда она нуждалась в нём больше всего.
Jason Прежде чем он понял, что быть рядом с кем-то в самые трудные моменты — вот что на самом деле значит отношения.
Jason Джейсон знал это теперь.
Jason И он очень сожалел о том, что сделал.
Jason Но Джейсон также понял, что в тот момент он не боялся, потому что думал, что она — не та.
Jason Он был ужасно напуган, потому что знал, что она — именно та.
Jason И если бы она могла дать ему ещё один шанс,
Jason хоть ещё один шанс,
Jason она знала, где его найти.
Daniel В школе меня выбрали «с самым красивым взглядом».
