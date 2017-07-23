Эмоджи фильм, 2017

Мультфильм «Эмоджи фильм» снял постановщик Энтони Леондис («Игорь», «Кунг-Фу панда: Секреты мастеров»). В оригинальной версии героев озвучили небезызвестные актёры: ТиДжей Миллер («Монстро», «Новогодний корпоратив»), Элана Глейзер («Конь БоДжек») и Джеймс Корден («Хоть раз в жизни», «Чем дальше в лес»).

В центре сюжета картины «Эмоджи фильм» окажется смайлик по имени Джин, который умеет выражать самые разные эмоции. Этим он кардинально отличается от остальных, потому что в городе Текстополис, расположенном внутри каждого смартфона, один смайлик отвечает ровно на одну конкретную эмоцию. Однако всё, чего желает Джин, - это быть как все. Поэтому он отправляется в опасное путешествие по приложениям, чтобы выяснить, как ему обрести свою особенность.