Эмоджи фильм, 2017

Мультфильм «Эмоджи фильм» снял постановщик Энтони Леондис («Игорь», «Кунг-Фу панда: Секреты мастеров»). В оригинальной версии героев озвучили небезызвестные актёры: ТиДжей Миллер («Монстро», «Новогодний корпоратив»), Элана Глейзер («Конь БоДжек») и Джеймс Корден («Хоть раз в жизни», «Чем дальше в лес»).
В центре сюжета картины «Эмоджи фильм» окажется смайлик по имени Джин, который умеет выражать самые разные эмоции. Этим он кардинально отличается от остальных, потому что в городе Текстополис, расположенном внутри каждого смартфона, один смайлик отвечает ровно на одну конкретную эмоцию. Однако всё, чего желает Джин, - это быть как все. Поэтому он отправляется в опасное путешествие по приложениям, чтобы выяснить, как ему обрести свою особенность.
- Всё действие мультфильма «Эмоджи фильм» происходит внутри смартфона
- «Эмоджи фильм» - это первый фильм, снятый об эмоджи
- Героями мультфильма станут такие смайлики, как Hi-Five, Mel Meh,Poop Daddy, Jailbreak, а также Мороженка и Дьявол
Знаете ли вы, что внутри каждого смартфона есть красочный городок Текстополис, в котором живут эмоджи? И что они ужасно радуются, когда владелец телефона именно их выбирает для своего сообщения? Каждый из эмоджи отвечает лишь за одну эмоцию, и только Джин может выражать несколько эмоций сразу. Он очень хочет стать таким же, как и его собратья, и для этого вместе со своими друзьями пускается в увлекательное путешествие по приложениям телефона в поисках программы, которая поможет ему измениться. Неожиданно герои узнают о грозной опасности, нависшей над городом. Смогут ли друзья спасти Текстополис и всех его обитателей?