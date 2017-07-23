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Эмоджи фильм Эмоджи фильм
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The Emoji Movie

Эмоджи фильм, 2017

2017 / США
6.2 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
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Комедия для всей семьи о смайликах, живущих в наших смартфонах.
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Мультфильм «Эмоджи фильм» снял постановщик Энтони Леондис («Игорь», «Кунг-Фу панда: Секреты мастеров»). В оригинальной версии героев озвучили небезызвестные актёры: ТиДжей Миллер («Монстро», «Новогодний корпоратив»), Элана Глейзер («Конь БоДжек») и Джеймс Корден («Хоть раз в жизни», «Чем дальше в лес»). 

В центре сюжета картины «Эмоджи фильм» окажется смайлик по имени Джин, который умеет выражать самые разные эмоции. Этим он кардинально отличается от остальных, потому что в городе Текстополис, расположенном внутри каждого смартфона, один смайлик отвечает ровно на одну конкретную эмоцию. Однако всё, чего желает Джин, - это быть как все. Поэтому он отправляется в опасное путешествие по приложениям, чтобы выяснить, как ему обрести свою особенность.

- Всё действие мультфильма «Эмоджи фильм» происходит внутри смартфона

- «Эмоджи фильм» - это первый фильм, снятый об эмоджи

- Героями мультфильма станут такие смайлики, как Hi-Five, Mel Meh,Poop Daddy, Jailbreak, а также Мороженка и Дьявол

 

Знаете ли вы, что внутри каждого смартфона есть красочный городок Текстополис, в котором живут эмоджи? И что они ужасно радуются, когда владелец телефона именно их выбирает для своего сообщения? Каждый из эмоджи отвечает лишь за одну эмоцию, и только Джин может выражать несколько эмоций сразу. Он очень хочет стать таким же, как и его собратья, и для этого вместе со своими друзьями пускается в увлекательное путешествие по приложениям телефона в поисках программы, которая поможет ему измениться. Неожиданно герои узнают о грозной опасности, нависшей над городом. Смогут ли друзья спасти Текстополис и всех его обитателей? 

6.2 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 10 августа 2017
Премьера онлайн 23 ноября 2017
Премьера в мире 23 июля 2017
Возраст 6+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Энтони Леондис
Энтони Леондис
В ролях
Джеймс Корден
Джеймс Корден
Патрик Стюарт
Патрик Стюарт
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Эмоджи фильм 11 постеров
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Эмоджи фильм
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Наша рецензия
Джин эмоджи. Эмоция, за которую он в ответе, близка к удрученному жизнью безразличию. В городе Текстополисе, расположенном внутри смартфона подростка по имени Алекс, есть как минимум еще два таких «Ме» – его родители. Менять «специализацию» эмоджи строго запрещено, каждый должен воплощать только одно настроение и оставаться ему верным в минуты радости и горя: если ты плачущий смайлик, то горько ревешь, даже выиграв в лотерею, если веселый, то хохочи и с переломом…
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Анна Пермякова 10 августа 2017, 11:09
Неплохой мультитк, на самом деле. Казалось, что будет ужасно все, но нет. Самым ужасным оказалась русская озвучка. Пожалуйста, не берите больше… Читать дальше…
Daria Torgova 1 сентября 2017, 08:19
Думаю можно посмотреть!
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