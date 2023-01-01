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Головоломка Головоломка
Киноафиша Фильмы Головоломка Награды и номинации мультфильма Головоломка
Inside Out Головоломка 2015 / США
7.9 Оцените
67 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Награды и номинации мультфильма Головоломка

Вся информация о мультфильме
Золотой глобус 2016 Золотой глобус 2016
Лучший анимационный фильм
Победитель
Оскар 2016 Оскар 2016
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA 2016 BAFTA 2016
Лучший анимационный фильм
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
MTV Movie Awards 2016 MTV Movie Awards 2016
Лучший виртуальный персонаж
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
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Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
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2023, Россия, семейный, комедия
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Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Жанна Дюбарри
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2023, Франция, биография, драма, исторический
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Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
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