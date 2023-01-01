Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Филомена Филомена
Киноафиша Фильмы Филомена Фильмы похожие на Филомена
Philomena Филомена 2013 / Великобритания
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Филомена

Вся информация о фильме
Подмена
Подмена
мистика 2008, США
7.0
Код «Красный»
Код «Красный»
триллер, детектив 2019, Великобритания
6.0
Виктория и Абдул
Виктория и Абдул
драма, биография, исторический 2017, США / Великобритания
7.0
Жена
Жена
драма 2017, Швеция / США
7.0
Примадонна
Примадонна
комедия, биография, драма 2016, Великобритания
6.0
Моди
Моди
драма, мелодрама, биография 2016, Канада / Ирландия
7.0
Лавинг
Лавинг
драма 2016, США / Великобритания
7.0
Леди в фургоне
Леди в фургоне
биография, драма 2015, Великобритания
6.0
Отель
Отель "Мэриголд": Заселение продолжается
комедия, драма 2015, США / Великобритания
6.0
Алан Партридж: Альфа-отец
Алан Партридж: Альфа-отец
комедия 2013, Великобритания
6.0
Спасти мистера Бэнкса
Спасти мистера Бэнкса
драма 2013, Великобритания / Австралия
7.0
Возмездие
Возмездие
драма 2013, Австралия / Великобритания
7.0
Небраска
Небраска
драма, приключения 2013, США
5.0
Робот и Фрэнк
Робот и Фрэнк
комедия, драма 2012, США
6.0
Звери дикого Юга
Звери дикого Юга
драма 2012, США
7.0
Таинственный Альберт Ноббс
Таинственный Альберт Ноббс
драма 2011, Великобритания / Ирландия
6.0
Отель
Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических
драма, комедия 2011, США
6.0
Детки в порядке
Детки в порядке
комедия 2010, США
7.0
Жила-была одна баба
Жила-была одна баба
исторический, драма 2010, Россия
7.0
Сомнение
Сомнение
драма 2008, США
7.0
Скандальный дневник
Скандальный дневник
драма 2006, Великобритания
7.0
Королева
Королева
драма 2006, Великобритания / Франция / Италия
6.0
Грязные прелести
Грязные прелести
драма 2002, Великобритания
5.0
Высшая верность
Высшая верность
мюзикл, драма, мелодрама 2000, США / Канада
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше