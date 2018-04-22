Подчиняйся, 2018

Леон — темнокожий парень из бедного квартала в Восточном Лондоне, где нет недостатка и в бездельниках, и в беспредельщиках. Из радостей у Леона, живущего с матерью-алкоголичкой, только бокс да отчаянные тусовки с такими же неприкаянными сверстниками. Настоящее — мучительно, будущего, кажется, нет. На одной из домашних вечеринок Леон встречает горячую блондинку Твигги – при самых курьезных обстоятельствах (вышел во двор справить малую нужду, а из кустов является нежданная гостья). Смешная встреча оборачивается серьёзным взрослым чувством — которое нелегко сохранить в мире, где героев разделяют непримиримые социальные противоречия, а обманчиво тихие пригородные улицы в любой момент могут полыхнуть огнем бунта... Наше беспокойное время с его обострившимися конфликтами вернуло в кино истории опасной, невозможной любви; Ромео и Джульетта актуальны снова. Первый фильм многообещающего Джейми Джонса — как кипяток, бурлящее, обжигающее зрелище. И не последние виновники удачи — актеры, принесшие на экран свой драйв и страсть: харизматичный дебютант Маркус Рузерфорд и более опытная (её первой заметной ролью стала Би в «Нимфоманке» Триера) Софи Кеннеди Кларк.