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Филомена
Награды и номинации фильма Филомена
Philomena
Филомена
2013 / Великобритания
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7.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Награды и номинации фильма Филомена
Вся информация о фильме
Венецианский кинофестиваль 2013
Золотые Озеллы за лучший сценарий
Победитель
«Голубой лев»
Победитель
BAFTA 2014
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Номинант
Оскар 2014
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
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