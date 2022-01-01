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Филомена
Филомена, 2013: актеры и роли
Philomena
Филомена
2013 / Великобритания
Трейлер
7.6
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Филомена, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Фрирз
Stephen Frears
В ролях
Джуди Денч
Judi Dench
Стив Куган
Steve Coogan
Нив Гачев
Neve Gachev
Софи Кеннеди Кларк
Sophie Kennedy Clark
Симон Лабиб
Simone Lahbib
Чарли Мерфи
Charlie Murphy
Чарльз Эдвардс
Charles Edwards
Никола Мари Финн
Ксавьер Аткинс
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