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Жизнь Адель
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La vie d'Adèle / Blue is the Warmest Color
Жизнь Адель
2013 / Франция
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7.3
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23
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Рейтинг IMDb: 7.7
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