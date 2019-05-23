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Мектуб, моя любовь 2
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Mektoub My Love: Intermezzo

Мектуб, моя любовь 2, 2019

2019 / Франция / Италия
3.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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3.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 3 часа 1 минута
Год выпуска 2019
Премьера в мире 23 мая 2019
Режиссер
Абделатиф Кешиш
Абделатиф Кешиш
В ролях
Шаин Бумедин
Шаин Бумедин
Офели Бо
Офели Бо
Салим Кешьюш
Салим Кешьюш
Афсия Эрси
Афсия Эрси
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мектуб, моя любовь 2 1 постер
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Режиссёр самого скандального Каннского фильма спаивал актёров на съёмках Премьера фильма «Мектуб, моя любовь 2» прошла на Каннском фестивале.
Написать
27 мая 2019 13:40
Без проникновения: «Мектуб, моя любовь 2» Абделатифа Кешиша Делимся опытом просмотра самого длинного фильма Каннского фестиваля. Спойлер: до конца дожили не все.
Написать
24 мая 2019 14:20
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