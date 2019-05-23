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Мектуб, моя любовь 2
Mektoub My Love: Intermezzo
Мектуб, моя любовь 2, 2019
2019 / Франция / Италия
3.8
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 3.9
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Жанр:
мелодрама
комедия
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3.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность
3 часа 1 минута
Год выпуска
2019
Премьера в мире
23 мая 2019
Режиссер
Абделатиф Кешиш
В ролях
Шаин Бумедин
Офели Бо
Салим Кешьюш
Афсия Эрси
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
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Новости о фильме
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Режиссёр самого скандального Каннского фильма спаивал актёров на съёмках
Премьера фильма «Мектуб, моя любовь 2» прошла на Каннском фестивале.
Написать
27 мая 2019 13:40
Без проникновения: «Мектуб, моя любовь 2» Абделатифа Кешиша
Делимся опытом просмотра самого длинного фильма Каннского фестиваля. Спойлер: до конца дожили не все.
Написать
24 мая 2019 14:20
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