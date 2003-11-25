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Постер фильма Увертка
6.9
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6.9

Увертка

, 2003
L'esquive
Франция / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Увертка
6.9

О фильме

Пятнадцатилетний Абделькрим по прозвищу Кримо, живет с матерью в спальном квартале парижского пригорода. Мать работает в супермаркете, отец сидит в тюрьме. И все трое мечтают в один прекрасный день отправиться на яхте… на край света. А пока мальчишка слоняется по улицам с другими подростками, не знающими, как убить время. Наверное, действует весна: вдруг он обращает внимание на свою одноклассницу, лукавую болтушку Лидию. Это любовь…

В ролях

Осман Эльхарраз
Krimo
Сара Форестье
Сара Форестье
Lydia
Сабрина Уазани
Сабрина Уазани
Frida
Нану Бенхаму
Nanou
Хафет Бен-Ахмед
Fathi
Орели Ганито
Magalie
Кароль Франк
French Professor
Оливье Лусто
Оливье Лусто
Hajar Hamlili
Zina
Рашид Хами
Rachid
Мерем Серба
Krimo's Mother
Режиссер Абделатиф Кешиш
Сценарист Абделатиф Кешиш, Галиа Лакруа
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 25 ноября 2003
Дата выхода
25 ноября 2003 США
7 января 2004 Франция
Сборы в мире $1 747 263
Производство Lola Films, Noé Productions, CinéCinéma
Другие названия
L'esquive, Games of Love and Chance, A esquiva, A kitérés, El amor esquivo, Juegos de amor esquivo, La escurridiza, o cómo esquivar el amor, La schivata, Nicht ja, nicht nein, Unik, Votre bouche avec la mienne, Увертка, 身をかわして, 愛情躲貓貓

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 14 голосов
6.9 IMDb

Отзывы о фильме

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