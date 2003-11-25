Пятнадцатилетний Абделькрим по прозвищу Кримо, живет с матерью в спальном квартале парижского пригорода. Мать работает в супермаркете, отец сидит в тюрьме. И все трое мечтают в один прекрасный день отправиться на яхте… на край света. А пока мальчишка слоняется по улицам с другими подростками, не знающими, как убить время. Наверное, действует весна: вдруг он обращает внимание на свою одноклассницу, лукавую болтушку Лидию. Это любовь…
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Рейтинг фильма
6.9
Оцените14 голосов
6.9IMDb
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