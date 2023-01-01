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Жизнь Адель Жизнь Адель
Киноафиша Фильмы Жизнь Адель Награды и номинации фильма Жизнь Адель
La vie d'Adèle / Blue is the Warmest Color Жизнь Адель 2013 / Франция
7.5 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Награды и номинации фильма Жизнь Адель

Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2013 Каннский кинофестиваль 2013
«Золотая пальмовая ветвь»
Победитель
Золотой глобус 2014 Золотой глобус 2014
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
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