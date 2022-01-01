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Жизнь Адель Жизнь Адель
Киноафиша Фильмы Жизнь Адель Жизнь Адель, 2013: актеры и роли
La vie d'Adèle / Blue is the Warmest Color Жизнь Адель 2013 / Франция
7.3 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Жизнь Адель, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Абделатиф Кешиш Абделатиф Кешиш Abdelatif Kechiche
В ролях
Адель Экзаркопулос Адель Экзаркопулос Adele Exarchopoulos Леа Сейду Леа Сейду Léa Seydoux Кэтрин Сали Орельен Рекуан Орельен Рекуан Aurélien Recoing Карим Саиди Karim Saidi Салим Кешьюш Салим Кешьюш Salim Kechiouche Жереми Лаэрт Jérémie Laheurte
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