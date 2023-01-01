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Измеряя мир
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Die Vermessung der Welt
Измеряя мир
2012 / Германия
6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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