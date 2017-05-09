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Магическая тайна, или возвращение Шмидта
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Magical Mystery oder die Rückkehr des Karl Schmidt

Магическая тайна, или возвращение Шмидта, 2017

2017 / Германия
6.5 Оцените
13 голосов
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О фильме

Гамбург, середина 90-х. Несколько лет уже никто не вспоминал про Карла Шмидта: после нервного срыва в день падения Стены, периода наркотиков, алкоголя и последующей реабилитации в психбольнице он тихо живёт в общине психологической взаимопомощи. Там-то его и находят старые друзья Ферди и Раймунд, которым он очень нужен. Ферди и Раймунд теперь поднялись, стали музыкальными продюсерами и держат техно-лейбл. В планах у них — отправиться в рейв-тур по всей Германии, и им нужен тот, кто ничего не будет употреблять, — в конце концов, кто-то же должен быть за рулём. Карл чист, как стёклышко, и идеально им подходит. Вместо запланированного отдыха на Люнебергских лугах Карл принимает новое предложение и становится ответственным водителем-«разводилой». В этом сумасшедшем турне, в том числе и по техно-музыке тех времён, Чарли, как это часто бывает, вновь находит потерянного себя, вырываясь из вынужденного застоя. По одноимённому роману Свена Регенера.

6.5 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2017
Премьера в мире 9 мая 2017
Возраст 18+
Режиссер
Арни Фельдхузен
В ролях
Анника Мейер
Бастиан Райбер
Детлев Бук
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Магическая тайна, или возвращение Шмидта 1 постер
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