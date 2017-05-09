Магическая тайна, или возвращение Шмидта, 2017

Гамбург, середина 90-х. Несколько лет уже никто не вспоминал про Карла Шмидта: после нервного срыва в день падения Стены, периода наркотиков, алкоголя и последующей реабилитации в психбольнице он тихо живёт в общине психологической взаимопомощи. Там-то его и находят старые друзья Ферди и Раймунд, которым он очень нужен. Ферди и Раймунд теперь поднялись, стали музыкальными продюсерами и держат техно-лейбл. В планах у них — отправиться в рейв-тур по всей Германии, и им нужен тот, кто ничего не будет употреблять, — в конце концов, кто-то же должен быть за рулём. Карл чист, как стёклышко, и идеально им подходит. Вместо запланированного отдыха на Люнебергских лугах Карл принимает новое предложение и становится ответственным водителем-«разводилой». В этом сумасшедшем турне, в том числе и по техно-музыке тех времён, Чарли, как это часто бывает, вновь находит потерянного себя, вырываясь из вынужденного застоя. По одноимённому роману Свена Регенера.