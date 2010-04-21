Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ждун 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Винсент по дороге к морю
Винсент по дороге к морю

, 2010
Vincent will meer
Германия / драма / 18+
Трейлеры
О фильме

После похорон матери, единственного близкого ему человека, Винсент остается один. То, что есть еще отец и мачеха – не в счет. Ведь именно они хотят отправить страдающего тиком юношу против его воли в психоневрологическую клинику. Сопротивляться напору отца, волевого политика, чуждого всяческих сантиментов, Винсент не в силах. Однако ему обязательно надо исполнить последнюю волю матери: она так хотела перед смертью увидеть море. В пансионе Винсент знакомится с Мари, и однажды в руках Мари оказываются ключи от автомобиля её врача. Сколько времени понадобится им, чтобы на машине, находящейся в розыске, и без цента денег добраться до моря? И какой будет неизбежная встреча Винсента с отцом, который отправляется на поиски сына?

В ролях

Флориан Давид Фиц
Каролина Херфурт
Хайно Ферх
Катарина Мюллер-Элмау
Йоханнес Алльмайер
Карин Талер
Режиссер Ральф Хюттнер
Сценарист Флориан Давид Фиц
Композитор Stevie Be-Zet, Ральф Хильденбойтель
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 3 июня 2010
Премьера в мире 21 апреля 2010
Дата выхода
21 апреля 2010 Германия
24 июня 2011 США
Сборы в мире $7 892 908
Производство Olga Film
Другие названия
Vincent will Meer, Vincent Wants to Sea, Vincent chce nad morze, Vincent és a tenger, Vincent quiere a mar, Vincent rotze la'yam, Vincent vil ha(v), Винсент хочет к морю, ヴィンセントは海へ行きたい, 文森特要看海, 文生去看海

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 14 голосов
6.9 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Винсент по дороге к морю - трейлер
Винсент по дороге к морю Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше