После похорон матери, единственного близкого ему человека, Винсент остается один. То, что есть еще отец и мачеха – не в счет. Ведь именно они хотят отправить страдающего тиком юношу против его воли в психоневрологическую клинику. Сопротивляться напору отца, волевого политика, чуждого всяческих сантиментов, Винсент не в силах. Однако ему обязательно надо исполнить последнюю волю матери: она так хотела перед смертью увидеть море. В пансионе Винсент знакомится с Мари, и однажды в руках Мари оказываются ключи от автомобиля её врача. Сколько времени понадобится им, чтобы на машине, находящейся в розыске, и без цента денег добраться до моря? И какой будет неизбежная встреча Винсента с отцом, который отправляется на поиски сына?

