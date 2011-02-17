ФРГ, начало 60-х. Бернвард мечтает стать писателем и поэтому ни днём ни ночью не расстается с печатной машинкой. Однажды он знакомится с Гундрун и её другом Дертом. Но дружеские отношения не продлились долго — Гудрун и Бернвард поняли, что просто созданы друг для друга. Оба молоды, влюблены и мечтают завоевать мир. Вдвоем они отправляются в Берлин, где оказываются вовлечены в круговорот социальных и политических потрясений, студенческих протестов, наркотиков и рок-н-ролла.
СтранаГермания
Продолжительность2 часа 4 минуты
Год выпуска2011
Премьера в мире17 февраля 2011
Дата выхода
10 марта 2011
Германия
22 сентября 2011
Дания
Сборы в мире$526 344
ПроизводствоARD Degeto Film, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), Deutscher Filmförderfonds (DFFF)
Другие названия
Wer wenn nicht wir, If Not Us, Who?, Cine, daca nu noi?, Hvis ikke os, hvem så, Hvis ikke oss, hvem så?, Jeśli nie my, to kto?, Kuka, ellemme me?, Motståndets tid, Qui, à part nous, Quién, sino nosotros, Se Não Nós, Quem?, Si no nosotros, ¿quién?, Vem om inte vi?, Vi, vem annars, Vörös Hadsereg Frakció, Αν όχι εμείς, ποιοι;, Если не мы, то кто, 捨愛其誰, 舍我其谁