Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Кто, если не мы
1 постер
Киноафиша Фильмы Кто, если не мы

Кто, если не мы

Wer wenn nicht wir 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

ФРГ, начало 60-х. Бернвард мечтает стать писателем и поэтому ни днём ни ночью не расстается с печатной машинкой. Однажды он знакомится с Гундрун и её другом Дертом. Но дружеские отношения не продлились долго — Гудрун и Бернвард поняли, что просто созданы друг для друга. Оба молоды, влюблены и мечтают завоевать мир. Вдвоем они отправляются в Берлин, где оказываются вовлечены в круговорот социальных и политических потрясений, студенческих протестов, наркотиков и рок-н-ролла.
Страна Германия
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в мире 17 февраля 2011
Дата выхода
10 марта 2011 Германия
22 сентября 2011 Дания
Сборы в мире $526 344
Производство ARD Degeto Film, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), Deutscher Filmförderfonds (DFFF)
Другие названия
Wer wenn nicht wir, If Not Us, Who?, Cine, daca nu noi?, Hvis ikke os, hvem så, Hvis ikke oss, hvem så?, Jeśli nie my, to kto?, Kuka, ellemme me?, Motståndets tid, Qui, à part nous, Quién, sino nosotros, Se Não Nós, Quem?, Si no nosotros, ¿quién?, Vem om inte vi?, Vi, vem annars, Vörös Hadsereg Frakció, Αν όχι εμείς, ποιοι;, Если не мы, то кто, 捨愛其誰, 舍我其谁
Режиссер
Андрес Файель
В ролях
Аугуст Диль
Аугуст Диль
Лена Лауцемис
Лена Лауцемис
Александр Фелинг
Александр Фелинг
Томас Тиме
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Кто, если не мы
Магическая тайна, или возвращение Шмидта 6.5
Магическая тайна, или возвращение Шмидта (2017)
Я и Камински 6.7
Я и Камински (2015)
7.3
Время каннибалов (2014)
Горничная Линн 6.1
Горничная Линн (2014)
Измеряя мир 6.1
Измеряя мир (2012)
Дальний свет 6.9
Дальний свет (2004)
Мюнхен. На грани войны 7.1
Мюнхен. На грани войны (2022)
Курск 6.6
Курск (2018)
Капитан 7.6
Капитан (2017)
В лабиринте молчания 7.3
В лабиринте молчания (2014)
Видок: Охотник на призраков 6.6
Видок: Охотник на призраков (2018)

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 13 голосов
6.3 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Одна из самых блестящих экранизаций»: этот фильм по Кингу поставили в один ряд с «Зеленой милей» — «Сиянию» и «Оно» до него далеко
Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada»
«Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение»
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше