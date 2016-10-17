Террор — приговор выносите вы, 2016

Режиссер фильма приглашает зрителей к участию в необычном судебном процессе. На скамье подсудимых – Ларс Кох, офицер Люфтваффе, намеренно сбивший гражданский самолёт со 164 пассажирами. Захваченный террористом-смертником, лайнер взял курс на стадион, где в тот момент ожидали начала рок-концерта 70 тысяч зрителей. В отсутствие приказа сбить самолёт Кох принимает единоличное решение пожертвовать жизнями 164 человек ради спасения десятков тысяч. Кто он теперь? Убийца, умышленно лишивший жизни беззащитных людей, у которых ещё оставался шанс справиться с террористом, или герой, спасший сотни жизней? Заслушав показания свидетелей, выступления обвинения и защиты, судья предоставляет возможность вынести приговор Ларсу Коху зрителям в кинозале…