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Бунтарка
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Systemsprenger / System Crasher

Бунтарка, 2019

2019 / Германия
7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть О фильме

Милая блондинка в розовом, девятилетняя девочка с мальчуковым именем Бенни (на самом деле ее зовут Бернадетта, но она ненавидит своё имя) зычно кричит, если что-то идет не по плану. У неё есть брат и сестра, и есть мама, которую Бенни очень-очень любит. Но мама сплавила свою трудную дочь социальным службам, и теперь девочка кочует из одного приюта в другой, не задерживаясь нигде подолгу.  

9-летняя девочка, страдающая от вспышек агрессии, переходит от одной службы опеки к другой, ненадолго задерживаясь в приёмных семьях; педагоги и психологи не могут помочь ребёнку, не умеющему справиться с собственной энергией разрушающего всё вокруг урагана; всё, чего хочет героиня — снова жить со своей матерью, которая боится поведения собственной дочери и, как и все вокруг, абсолютно не может справиться с её особенностями; ребёнок, болезненно нуждающийся в любви и близости, встречает педагога, который находит к ней подход, но остаться с ним навсегда у неё никак не получится.

7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 8 февраля 2019
Режиссер
Нора Финшелдт
Нора Финшелдт
В ролях
Хелен Зенгель
Хелен Зенгель
Альбрехт Шух
Альбрехт Шух
Габриэла Мария Шмайде
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бунтарка 2 постера
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