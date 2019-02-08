Бунтарка, 2019

Милая блондинка в розовом, девятилетняя девочка с мальчуковым именем Бенни (на самом деле ее зовут Бернадетта, но она ненавидит своё имя) зычно кричит, если что-то идет не по плану. У неё есть брат и сестра, и есть мама, которую Бенни очень-очень любит. Но мама сплавила свою трудную дочь социальным службам, и теперь девочка кочует из одного приюта в другой, не задерживаясь нигде подолгу.
9-летняя девочка, страдающая от вспышек агрессии, переходит от одной службы опеки к другой, ненадолго задерживаясь в приёмных семьях; педагоги и психологи не могут помочь ребёнку, не умеющему справиться с собственной энергией разрушающего всё вокруг урагана; всё, чего хочет героиня — снова жить со своей матерью, которая боится поведения собственной дочери и, как и все вокруг, абсолютно не может справиться с её особенностями; ребёнок, болезненно нуждающийся в любви и близости, встречает педагога, который находит к ней подход, но остаться с ним навсегда у неё никак не получится.