Бунтарка, 2019

9-летняя девочка, страдающая от вспышек агрессии, переходит от одной службы опеки к другой, ненадолго задерживаясь в приёмных семьях; педагоги и психологи не могут помочь ребёнку, не умеющему справиться с собственной энергией разрушающего всё вокруг урагана; всё, чего хочет героиня — снова жить со своей матерью, которая боится поведения собственной дочери и, как и все вокруг, абсолютно не может справиться с её особенностями; ребёнок, болезненно нуждающийся в любви и близости, встречает педагога, который находит к ней подход, но остаться с ним навсегда у неё никак не получится.