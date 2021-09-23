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Королевская игра, 2021

2021 / Германия / Австрия
7.1 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Экранизация самой известной книги Стефана Цвейга «Шахматная новелла»
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На дворе стоит 1938 год. То, что раньше казалось немыслимым, стало реальностью: национал-социалисты оккупировали Австрию. В ту же ночь Йозеф Барток (Оливер Мазуччи) хочет сбежать в США вместе со своей женой Анной (Биргит Минихмайр). Он всю жизнь проработал юристом в своей фирме, как и его отец. Семейный бизнес не привлекал ни к кому внимания, однако новый режим заставляет Бартока прибегнуть к крайним мерам.

Прежде чем он сможет покинуть страну, он решает уничтожить важные документы и таким образом не допустить их попадания в руки врага. Хорошая новость – ему удается сжечь большую часть, а плохая – вскоре после этого Бартока ловит гестапо. Его начальник Франц-Йозеф Бём (Альбрехт Шух) просит Бартока предоставить им доступ к учетным записям. Поскольку мужчина отказывается выполнить требование, его проводят в номер в роскошном отеле «Метрополь», где гестапо разместило свои апартаменты. Ему намекают, что рано или поздно он предоставит им необходимую информацию. Так начинается знаменитое заточение доктора Б. в номере отеля. Оставшись наедине с одной единственной книгой, посвященной величайшим партиям в шахматах, которую он по счастливой случайности выкрал у одного из надзирателей, он выучит ее от корки до корки. Постепенно он соорудит свою шахматную доску и начнет играть сам с собой, а психика Бартока потихоньку будет сдавать позиции.

Вскоре пленник начнет терять чувство времени и пространства, а позже – забывать родной язык. Реальность и вымысел сливаются воедино, а шахматные партии продолжаются не только наяву, но и во сне.  

Фильм основан на произведении Стефана Цвейга под названием «Шахматная новелла».

Автор произведения Стефан Цвейг так и не узнал о том, что его «Шахматная новелла» впоследствии принесет ему всемирную славу. Произведение, опубликованное через несколько месяцев после самоубийства австрийского автора, вышло небольшим тиражом в Бразилии; лишь позже оно было опубликовано в Европе и США. Потребовалось гораздо больше времени, чтобы история жертвы гестапо стала настоящим бестселлером. Новеллу читали вдоль и поперек, особенно в школах, и долгое время она входила в обязательную школьную программу. 

В 1960 году была снята первая экранизация с Курдом Юргенсом и Марио Адорфом в главных ролях. 

В мае 2021 года стало известно, что картина вошла в шорт-лист Премии Германии.

Фильм был представлен продюсерами для отбора на премию «Оскар» 2022 года от Германии.

Фильм также был отмечен на Баварской кинопремии 2020 года, Немецкой кинопремии и премии «Мост» 2021 года.

К актерскому составу присоединились актеры Оливер Мазуччи, Биргит Минихмайр, Альбрехт Шух и Рольф Лассгард.

Съемки картины начались в декабре 2019 года и закончились в марте 2020. Локациями были выбраны Вена, Потсдам, Берлин, Мюнхен и его окрестности.

Шахматные часы, использованные в фильме, были взяты напрокат в берлинском шахматном клубе.

Продюсерами фильма выступили Тобиас Уокер и Филипп Ворм.

Производство финансировалось Венским кинофондом, Австрийским институтом кино и кинокомпанией Filmstandort Austria. 

Премьера фильма должна была состояться в январе 2021 года, однако была перенесена в связи с пандемией. 

Нотариус Йозеф Барток – эмигрант, бегущий с захваченной нацистами родины. Прежде, чем оказаться на корабле в Америку, в родной Вене Барток подвергся заключению и допросам. Сохранить молчание и, насколько возможно, рассудок помогает ему томик с легендарными шахматными партиями. И теперь, находясь на корабле, Йозеф  вступает в поединок с чемпионом мира.

7.1 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2021
Премьера в России 14 октября 2021
Премьера онлайн 22 февраля 2022
Премьера в мире 23 сентября 2021
Возраст 16+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Филипп Штольцль
Филипп Штольцль
В ролях
Оливер Мазуччи
Оливер Мазуччи
Рольф Лассгорд
Рольф Лассгорд
Альбрехт Шух
Альбрехт Шух
Биргит Минихмайр
Биргит Минихмайр
Лукас Мико
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Королевская игра
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«Шахматная новелла», по которой поставлен фильм, занимает в творчестве австрийского писателя Стефана Цвейга особое место. История ее создания могла бы послужить сценарием для детектива или костюмной драмы. Писатель закончил новеллу в феврале 1942 года. В то время он уже находился в эмиграции в бразильском Петрополисе. После завершения работы над текстом Цвейг сходил на почту, отправил три экземпляра своим издателям в разных странах, а на следующий день вместе с женой принял…
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14 сентября 2021 12:09
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