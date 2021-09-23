Королевская игра, 2021

На дворе стоит 1938 год. То, что раньше казалось немыслимым, стало реальностью: национал-социалисты оккупировали Австрию. В ту же ночь Йозеф Барток (Оливер Мазуччи) хочет сбежать в США вместе со своей женой Анной (Биргит Минихмайр). Он всю жизнь проработал юристом в своей фирме, как и его отец. Семейный бизнес не привлекал ни к кому внимания, однако новый режим заставляет Бартока прибегнуть к крайним мерам.

Прежде чем он сможет покинуть страну, он решает уничтожить важные документы и таким образом не допустить их попадания в руки врага. Хорошая новость – ему удается сжечь большую часть, а плохая – вскоре после этого Бартока ловит гестапо. Его начальник Франц-Йозеф Бём (Альбрехт Шух) просит Бартока предоставить им доступ к учетным записям. Поскольку мужчина отказывается выполнить требование, его проводят в номер в роскошном отеле «Метрополь», где гестапо разместило свои апартаменты. Ему намекают, что рано или поздно он предоставит им необходимую информацию. Так начинается знаменитое заточение доктора Б. в номере отеля. Оставшись наедине с одной единственной книгой, посвященной величайшим партиям в шахматах, которую он по счастливой случайности выкрал у одного из надзирателей, он выучит ее от корки до корки. Постепенно он соорудит свою шахматную доску и начнет играть сам с собой, а психика Бартока потихоньку будет сдавать позиции.

Вскоре пленник начнет терять чувство времени и пространства, а позже – забывать родной язык. Реальность и вымысел сливаются воедино, а шахматные партии продолжаются не только наяву, но и во сне.