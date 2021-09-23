Королевская игра, 2021

На дворе стоит 1938 год. То, что раньше казалось немыслимым, стало реальностью: национал-социалисты оккупировали Австрию. В ту же ночь Йозеф Барток (Оливер Мазуччи) хочет сбежать в США вместе со своей женой Анной (Биргит Минихмайр). Он всю жизнь проработал юристом в своей фирме, как и его отец. Семейный бизнес не привлекал ни к кому внимания, однако новый режим заставляет Бартока прибегнуть к крайним мерам.
Прежде чем он сможет покинуть страну, он решает уничтожить важные документы и таким образом не допустить их попадания в руки врага. Хорошая новость – ему удается сжечь большую часть, а плохая – вскоре после этого Бартока ловит гестапо. Его начальник Франц-Йозеф Бём (Альбрехт Шух) просит Бартока предоставить им доступ к учетным записям. Поскольку мужчина отказывается выполнить требование, его проводят в номер в роскошном отеле «Метрополь», где гестапо разместило свои апартаменты. Ему намекают, что рано или поздно он предоставит им необходимую информацию. Так начинается знаменитое заточение доктора Б. в номере отеля. Оставшись наедине с одной единственной книгой, посвященной величайшим партиям в шахматах, которую он по счастливой случайности выкрал у одного из надзирателей, он выучит ее от корки до корки. Постепенно он соорудит свою шахматную доску и начнет играть сам с собой, а психика Бартока потихоньку будет сдавать позиции.
Вскоре пленник начнет терять чувство времени и пространства, а позже – забывать родной язык. Реальность и вымысел сливаются воедино, а шахматные партии продолжаются не только наяву, но и во сне.
Фильм основан на произведении Стефана Цвейга под названием «Шахматная новелла».
Автор произведения Стефан Цвейг так и не узнал о том, что его «Шахматная новелла» впоследствии принесет ему всемирную славу. Произведение, опубликованное через несколько месяцев после самоубийства австрийского автора, вышло небольшим тиражом в Бразилии; лишь позже оно было опубликовано в Европе и США. Потребовалось гораздо больше времени, чтобы история жертвы гестапо стала настоящим бестселлером. Новеллу читали вдоль и поперек, особенно в школах, и долгое время она входила в обязательную школьную программу.
В 1960 году была снята первая экранизация с Курдом Юргенсом и Марио Адорфом в главных ролях.
В мае 2021 года стало известно, что картина вошла в шорт-лист Премии Германии.
Фильм был представлен продюсерами для отбора на премию «Оскар» 2022 года от Германии.
Фильм также был отмечен на Баварской кинопремии 2020 года, Немецкой кинопремии и премии «Мост» 2021 года.
К актерскому составу присоединились актеры Оливер Мазуччи, Биргит Минихмайр, Альбрехт Шух и Рольф Лассгард.
Съемки картины начались в декабре 2019 года и закончились в марте 2020. Локациями были выбраны Вена, Потсдам, Берлин, Мюнхен и его окрестности.
Шахматные часы, использованные в фильме, были взяты напрокат в берлинском шахматном клубе.
Продюсерами фильма выступили Тобиас Уокер и Филипп Ворм.
Производство финансировалось Венским кинофондом, Австрийским институтом кино и кинокомпанией Filmstandort Austria.
Премьера фильма должна была состояться в январе 2021 года, однако была перенесена в связи с пандемией.
Нотариус Йозеф Барток – эмигрант, бегущий с захваченной нацистами родины. Прежде, чем оказаться на корабле в Америку, в родной Вене Барток подвергся заключению и допросам. Сохранить молчание и, насколько возможно, рассудок помогает ему томик с легендарными шахматными партиями. И теперь, находясь на корабле, Йозеф вступает в поединок с чемпионом мира.