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Измеряя мир
Измеряя мир, 2012: актеры и роли
Die Vermessung der Welt
Измеряя мир
2012 / Германия
6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Измеряя мир, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Детлев Бук
Detlev Buck
В ролях
Флориан Давид Фиц
Florian David Fitz
Альбрехт Шух
Albrecht Schuch
Дэвид Кросс
David Cross
Вики Крипс
Vicky Krieps
Детлев Бук
Detlev Buck
Жереми Капон
Jérémy Kapone
Карл Маркович
Karl Markovics
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