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Измеряя мир Измеряя мир
Киноафиша Фильмы Измеряя мир Измеряя мир, 2012: актеры и роли
Die Vermessung der Welt Измеряя мир 2012 / Германия
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Измеряя мир, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Детлев Бук Detlev Buck
В ролях
Флориан Давид Фиц Флориан Давид Фиц Florian David Fitz Альбрехт Шух Альбрехт Шух Albrecht Schuch Дэвид Кросс Дэвид Кросс David Cross Вики Крипс Вики Крипс Vicky Krieps Детлев Бук Detlev Buck Жереми Капон Jérémy Kapone Карл Маркович Карл Маркович Karl Markovics
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