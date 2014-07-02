Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Горничная Линн
Киноафиша Фильмы Горничная Линн
Das Zimmermädchen Lynn

Горничная Линн, 2014

2014 / Германия
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Жизнь Линн, молодой девушки, работающей горничной в скромном отеле провинциального города, на первый взгляд ничем не примечательна и скучна. Всё известно заранее: три дня в неделю работа, один раз фитнес, общение с матерью строго в один и тот же день и одно и то же время. Также по расписанию раз в неделю она посещает психоаналитика. Польза от этих встреч под большим вопросом. Она умалчивает о самом главном, без чего невозможна её сегодняшняя жизнь. Это непреодолимая страсть девушки тайно проникать в номера постояльцев и подсматривать за их жизнью, укрывшись под кроватью…
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 2 июля 2014
Возраст 18+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Инго Хеб
В ролях
Вики Крипс
Вики Крипс
Лена Лауцемис
Лена Лауцемис
Штеффен Мюнстер
Кристиан Аумер
Кристине Шорн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Горничная Линн 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Горничная Линн
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Приложение киноафиши