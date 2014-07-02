Горничная Линн, 2014

Жизнь Линн, молодой девушки, работающей горничной в скромном отеле провинциального города, на первый взгляд ничем не примечательна и скучна. Всё известно заранее: три дня в неделю работа, один раз фитнес, общение с матерью строго в один и тот же день и одно и то же время. Также по расписанию раз в неделю она посещает психоаналитика. Польза от этих встреч под большим вопросом. Она умалчивает о самом главном, без чего невозможна её сегодняшняя жизнь. Это непреодолимая страсть девушки тайно проникать в номера постояльцев и подсматривать за их жизнью, укрывшись под кроватью…

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