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Завьер Сэмюэл
Завьер Сэмюэл
Xavier Samuel
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Завьер Сэмюэл
Xavier Samuel
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Дата рождения
10 декабря 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Биография Завьер Сэмюэл
Родился 10 декабря 1983 года. Гамильтон, Австралия.
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Фильмография Завьер Сэмюэл
Блондинка
биография, драма
2022, США
0.0
Любовь и дружба
драма, мелодрама
2016, Великобритания / Ирландия / Нидерланды / Франция / США
7.0
Франкенштейн
триллер
2016, США / Германия
5.0
Мистер Черч
драма
2016, США
7.0
Любовь без тормозов
комедия, драма, мелодрама
2016, Австралия
4.0
Послесвадебный разгром
комедия
2016, США
5.0
Зажги меня
триллер
2013, США
6.0
Тайное влечение
драма
2013, Франция / Австралия
5.0
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