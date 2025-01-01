Boyd 'Bible' SwanЕсть один стих из Библии, о котором я иногда думаю. Часто. Он звучит так: И услышал я голос Господа, говорящего: Кого Мне послать и кто пойдёт для Нас? И... я сказал: Вот я, пошли меня!
WardaddyЗаткнись и пришли мне ещё свиней для убийства!
Trini 'Gordo' GarciaВо Франции мы высадились сразу после Деня Д и прошли через все эти чертовы живые изгороди. Наконец прорвались в открытую местность. И обошли все эти кранцские дивизии. Соединились с канадцами и британцами и загнали целую кранцскую армию, отступающую в Германию. Мы их порвали. С помощью самолетов и артиллерии. Мертвые кранцы, лошади, разбитые танки и машины на многие мили. Мили. Глаза видят это, а голова не может понять. Мы зашли туда. И три целых дня стреляли в раненых лошадей. Весь день. С рассвета до заката. Убивали лошадей. Жаркие летние дни. Ничего подобного не пахло. Звуки. Эти чертовы лошади, кричащие от боли. Черные тучи мух, жужжащих, словно в огромном улье.
WardaddyНа этом месте у меня был лучший помощник водителя из всей Девятой армии. А теперь — ты. Я давно обещал своим ребятам, что сохраню им жизнь. А ты мешаешь этому. Тут не как в кинохрониках с фронта.
Title CardВо Второй мировой войне американские танки уступали в огневой мощи и бронировании более продвинутым немецким танкам. Экипажи американских танков понесли колоссальные потери в боях с превосходящими вражескими машинами.
Title CardАпрель 1945 года. Союзники сражаются в самом сердце нацистской Германии, сталкиваясь с самым ожесточённым сопротивлением. В отчаянии Гитлер объявляет тотальную войну, мобилизуя каждого мужчину, женщину и ребёнка...
[снаряд ПТРК срикошетил от шермана Петерсона]
Сержант Петерсон[по рации]Просто рикошет. Всё в порядке.
УордаддиХрень какая-то! Это немцы с пушкой большой скорости. Я слышу, как она свистит!
WardaddyМы не для того сюда пришли, чтобы расспрашивать их.
Boyd 'Bible' Swan[коленопреклонённый над тяжелораненым солдатом]Ты в порядке. Закрой глаза, сынок. Закрой глаза, сынок. Ты веришь в Иисуса?
[солдат хрипит]
Boyd 'Bible' SwanТы в порядке, значит... ты в порядке. Я сейчас помолюсь с тобой. Отче наш, Иже еси на небесах! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.
Trini 'Gordo' Garcia[Удалённая сцена]Наши танки — отстой. Немецкие пушки проходят сквозь них, как нож сквозь масло. Если нас зацепят — горим, и быстро. Видишь люк прямо за спиной? Если попадут — я сваливаю через него. Ждать тебя не буду и помогать тоже. Понял?