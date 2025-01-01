Меню
Wardaddy Идеалы — это мир. История — жестока.
Boyd 'Bible' Swan Есть один стих из Библии, о котором я иногда думаю. Часто. Он звучит так: И услышал я голос Господа, говорящего: Кого Мне послать и кто пойдёт для Нас? И... я сказал: Вот я, пошли меня!
Norman Ellison [Бормочет] Пошли меня.
Wardaddy Книга Исаии, глава шестая.
Wardaddy Я начал эту войну, убивая немцев в Африке. Потом во Франции. Потом в Бельгии. Теперь я убиваю немцев в Германии. Это скоро закончится. Но до того момента погибнет еще много народу.
Boyd 'Bible' Swan Подожди, пока не увидишь.
Norman Ellison Увидеть что?
Boyd 'Bible' Swan То, что один человек может сделать с другим.
Wardaddy Лучшая работа в моей жизни.
Wardaddy [Относится к фильму Ярость] Это мой дом.
Wardaddy Если человек любит мир, любовь Отца в нём нет. Потому что всё, что в мире — похоть плоти, похоть очей и гордость житейская — не от Отца, а от мира.
Boyd 'Bible' Swan Мир и похоти его проходят, а исполняющий волю Божию пребывает вовек.
Sergeant Davis Думал, ты мертв, Коллиер.
Wardaddy Дьявол присматривает за своими.
Trini 'Gordo' Garcia Пошли, к#б##, пошли.
Wardaddy Эй, хочешь говорить по-мексикански? Иди в другой танк, мексиканский танк. Это американский танк, тут говорят по-американски.
Norman Ellison Сержант Коллиер? Думаю, я хочу сдаться.
Wardaddy Пожалуйста, не делай этого. Они тебя сильно побьют. И убьют по-настоящему.
[Эмме]
Norman Ellison Видишь вот эту линию? Это линия твоего сердца. В жизни у тебя будет одна настоящая любовь.
Norman Ellison Ты ранен.
Wardaddy Ага.
Norman Ellison Сержант Коллиер?
Wardaddy Меня зовут Дон.
Norman Ellison Простите. Дон?
Wardaddy Да, парень?
Norman Ellison Я боюсь.
Wardaddy Я тоже боюсь, сынок.
Wardaddy Заткнись и пришли мне ещё свиней для убийства!
Trini 'Gordo' Garcia Во Франции мы высадились сразу после Деня Д и прошли через все эти чертовы живые изгороди. Наконец прорвались в открытую местность. И обошли все эти кранцские дивизии. Соединились с канадцами и британцами и загнали целую кранцскую армию, отступающую в Германию. Мы их порвали. С помощью самолетов и артиллерии. Мертвые кранцы, лошади, разбитые танки и машины на многие мили. Мили. Глаза видят это, а голова не может понять. Мы зашли туда. И три целых дня стреляли в раненых лошадей. Весь день. С рассвета до заката. Убивали лошадей. Жаркие летние дни. Ничего подобного не пахло. Звуки. Эти чертовы лошади, кричащие от боли. Черные тучи мух, жужжащих, словно в огромном улье.
Wardaddy На этом месте у меня был лучший помощник водителя из всей Девятой армии. А теперь — ты. Я давно обещал своим ребятам, что сохраню им жизнь. А ты мешаешь этому. Тут не как в кинохрониках с фронта.
[повторяющаяся фраза]
Norman Ellison Эти п#д#сы-нацисты!
Wardaddy Война никуда не денется, сэр.
Trini 'Gordo' Garcia Эй! Эй, начинай стрелять!
Norman Ellison Но в кого стрелять?
Trini 'Gordo' Garcia В этих нацистов, д###м б###ь!
Grady 'Coon-Ass' Travis Норман, прости. Знаешь, я думаю... я думаю, ты хороший человек. Вот что я думаю. Может, мы и нет, а ты — да. Просто хотел тебе это сказать.
Wardaddy Я его допросю. Какой у тебя любимый цвет? Ты курицу любишь или говядину? Ты хорошо танцуешь? Тебе нравятся полные девушки?
Boyd 'Bible' Swan Ты из Миссури?
Norman Ellison Нет.
Trini 'Gordo' Garcia Ты из Чикаго?
Grady 'Coon-Ass' Travis Нет, ты же из Арканзаса, да?
Norman Ellison Нет, я из Питтсбурга...
Grady 'Coon-Ass' Travis Эй, заткнись, чувак, всем по х## где ты родился.
Grady 'Coon-Ass' Travis Ну, нам же $1.35 в день платят, верно? Лучшая работа, что у меня была!
Wardaddy Мы никогда не бегали раньше. Почему мы должны начать сейчас?
Wardaddy Я знаю, что я сделал. Он из СС. Эти ублюдки настоящие. Я убиваю каждого из СС, кого могу. Если бы ты видел то, что видел я, ты бы тоже так сделал.
Grady 'Coon-Ass' Travis Чёрт подери, сынок, ты настоящий боевой, ё#аный, пьющий механизм!
Wardaddy Механизм. Вот оно. Это твоё боевое имя. Крещу тебя "Механизм".
Boyd 'Bible' Swan Бойд "Библия" Свон, Трини "Гордо" Гарсия: Механизм!
Wardaddy Я не попрошу тебя сделать то, чего сам не делал.
Wardaddy Думаешь, хуже некуда? Может. И будет.
Wardaddy Вижу я его, это чёртовый Тигр! Пусти ему в морду дым!
Irma Куда ты идёшь?
Wardaddy Захватить следующий город. А потом ещё один. Пока вы, ребята, не остановитесь.
Wardaddy Боуд, ты думаешь, Иисус любит Гитлера?
Boyd 'Bible' Swan Думаю ли я, что Иисус любит Гитлера? Думаю, да. Если Гитлер принял Иисуса в своё сердце и был крещён, он бы спасся. Но это не спасёт его от человеческой справедливости.
Norman Ellison Я даже изнутри танка не видел. Я — клерк-стенографист. Ехал в штаб Пятого корпуса, меня с грузовика сняли. Отправили сюда. Должна быть ошибка.
Grady 'Coon-Ass' Travis Ошибка? Армия не ошибается. Это было бы не по уставу.
Wardaddy [Уордади бросает Норману оружие] Парни, веди его через это орудие.
Grady 'Coon-Ass' Travis Ладно.
[Уордади поворачивается и уходит]
Norman Ellison Что... что с этим делать?
[Трэвис шлёпает его по голове]
Grady 'Coon-Ass' Travis Садись. Видишь этот затвор?
Norman Ellison Вижу.
Grady 'Coon-Ass' Travis Открой его.
[Норман открывает затвор]
Grady 'Coon-Ass' Travis Теперь ты убиваешь. Закрой его.
[Норман закрывает затвор]
Grady 'Coon-Ass' Travis А теперь нет.
[Трэвис усмехается]
Wardaddy Прости, Бойд. Я сделал всё, что мог.
Title Card Во Второй мировой войне американские танки уступали в огневой мощи и бронировании более продвинутым немецким танкам. Экипажи американских танков понесли колоссальные потери в боях с превосходящими вражескими машинами.
Title Card Апрель 1945 года. Союзники сражаются в самом сердце нацистской Германии, сталкиваясь с самым ожесточённым сопротивлением. В отчаянии Гитлер объявляет тотальную войну, мобилизуя каждого мужчину, женщину и ребёнка...
[снаряд ПТРК срикошетил от шермана Петерсона]
Сержант Петерсон [по рации] Просто рикошет. Всё в порядке.
Уордадди Хрень какая-то! Это немцы с пушкой большой скорости. Я слышу, как она свистит!
Wardaddy Мы всё ещё в бою! МЫ ВСЁ ЕЩЁ В БОЮ!
[последние слова]
Medic #2 [растерянному Норману] Эй, ты у нас герой, приятель. Ты в курсе?
[повторяющаяся реплика]
Boyd 'Bible' Swan В пути!
Wardaddy Видишь это? Весь город горит. Думаю, туда летели те бомбардировщики. Умирать ещё не конец. Убивать ещё не конец.
Boyd 'Bible' Swan Надеюсь, ты заразишься чесоткой.
Trini 'Gordo' Garcia Пять против трёхсот!
Grady 'Coon-Ass' Travis Хватит меня донимать.
Wardaddy Я тебя не донимаю. Если бы донимал, ты бы это почувствовал.
Norman Ellison Прапорщик Коллиер?
Wardaddy [поворачивается к Норману] Может быть. Кто ты, б###ь?
Norman Ellison Рядовой Эллисон. Мне сказали явиться к вам. Я ваш новый помощник-водитель.
Wardaddy [долго смотрит на Нормана] Нет, ты не помощник.
Norman Ellison Да, да, я...
Wardaddy Чёрт побери! Кто тебе это сказал?
Norman Ellison [указывает] Старший сержант с планшетом...
Wardaddy Врёшь!
Norman Ellison [указывает] Прямо там он...
Wardaddy Как тебя зовут?
Norman Ellison Норман.
Wardaddy [пауза] Как давно ты в армии?
Norman Ellison [выдыхает] Восемь недель.
Wardaddy [указывает на «Ярость»] Это твой дом. Делай, что скажут. Не привязывайся ни к кому.
Boyd 'Bible' Swan Я знаю, куда им ё#ан## бить!
Trini 'Gordo' Garcia Дон, может, и чокнутый, как крыса в дырявом сортире, но надёжен. Мы вместе с тех пор, как были в Африке. Я ни с кем другим драться не буду.
Boyd 'Bible' Swan Я тоже. Ни одна команда так долго не держалась вместе, как мы, Норман. Всё это благодаря ему.
Grady 'Coon-Ass' Travis Впервые, когда нас обстреляли в Северной Африке, Дон так обкакался, что в танке стоял ужасный смрад!
Wardaddy Норман, открой этот чёртов люк, ублюдок!
Boyd 'Bible' Swan Я закончил пытаться перевоспитать вас, язычников. Не возражаете, если я продолжу захват Германии?
Wardaddy [Норман только что убил первых вражеских солдат] Норман. Это ничего, да?
Norman Ellison Повтори, сержант?
Wardaddy Убивал этих х**ев. Хорошо так заляпал. Это ничего, да?
Norman Ellison [С странным выражением в глазах] Конечно, сержант. Да, это было ничего. На самом деле, мне даже понравилось.
Wardaddy Норман, ты, ублюдок! Почему не выстрелил?
Norman Ellison Потому что он был ребёнком. Очень жаль, прошу прощения, сержант.
Wardaddy [Хватает его за шлем] Видишь, что может ребёнок? Смотри!
[смотрит на мёртвое тело лейтенанта Паркера]
Wardaddy Это твоя ошибка, твоя грёб#ая ошибка. Следующего немца с оружием ты раскрошь в хлам. Мне плевать, если это ребёнок с ножом для масла в одной руке и маминой сиськой в другой — ты его кроши!
Norman Ellison Да, сержант!
[Wardaddy хлопает его по голове]
Wardaddy Все танки, это Уордэдди, похоже, я тут главный. Пойду первым.
Norman Ellison Куда... Куда здесь фронт?
Boyd 'Bible' Swan Где тут фронт?
[пауза]
Boyd 'Bible' Swan Хм... Вокруг нас, парень.
Sergeant Dillard Прощай, му#ак.
Лейтенант Паркер Сержант? Сержант? Где остальная часть 3-й роты?
Вардэдди Это мы и есть.
Wardaddy Мы не для того сюда пришли, чтобы расспрашивать их.
Boyd 'Bible' Swan [коленопреклонённый над тяжелораненым солдатом] Ты в порядке. Закрой глаза, сынок. Закрой глаза, сынок. Ты веришь в Иисуса?
[солдат хрипит]
Boyd 'Bible' Swan Ты в порядке, значит... ты в порядке. Я сейчас помолюсь с тобой. Отче наш, Иже еси на небесах! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.
Trini 'Gordo' Garcia [Гордо просматривает вещи Нормана] Где твои сигареты?
Norman Ellison Я не курю.
Trini 'Gordo' Garcia Ты му#ак.
Trini 'Gordo' Garcia Делай то, зачем сюда пришёл!
Грейди 'Кунас' Трэвис [Уордэдди пинает Кунаса в спину, пока тот чинит электронику танка] Аа, б#ядь! За#б#сь, зачем ты так? Я пытаюсь починить!
Уордэдди Ты знаешь почему.
Грейди 'Кунас' Трэвис Ты хочешь меня е#ан# об#ть? Это ни х#я не поможет!
Уордэдди [радио проверка] Приём, Фокс Шесть.
Грейди 'Кунас' Трэвис Я спросил, почему ты меня постоянно бьёшь?
Уордэдди Потому что ты зверь, собака. Ты понимаешь только кулак и пинок.
Wardaddy Застегнись!
Wardaddy Идите дальше. Американцы там. Двигайтесь. Руки вверх. Вот так. Вперёд.
Boyd 'Bible' Swan Да хранит нас Господь!
Grady 'Coon-Ass' Travis Мы справились, да, Бойд?
Boyd 'Bible' Swan Да, сэр! Да, сэр!
Grady 'Coon-Ass' Travis Мы сделали это. Норм порвал этих п#д#р#в, да?
Wardaddy Хорошая работа, Норман.
Boyd 'Bible' Swan Добро пожаловать в армию, Норм!
Grady 'Coon-Ass' Travis [к танку] Ты молодец. Хо-хо! Лучшая работа в моей жизни!
Boyd 'Bible' Swan Лучшая работа в моей жизни!
Trini 'Gordo' Garcia Лучшая работа в моей жизни!
Norman Ellison [вздыхает] Лучшая работа в моей жизни.
Trini 'Gordo' Garcia [Удалённая сцена] Наши танки — отстой. Немецкие пушки проходят сквозь них, как нож сквозь масло. Если нас зацепят — горим, и быстро. Видишь люк прямо за спиной? Если попадут — я сваливаю через него. Ждать тебя не буду и помогать тоже. Понял?
Norman Ellison Да, понял. Спасибо.
Trini 'Gordo' Garcia [замечает, как Норман смотрит на симпатичную немецкую беженку у обочины] Она за шоколадку тебя в постель пустит.
Norman Ellison [фыркает] Это не правда.
Trini 'Gordo' Garcia Это не правда?
Norman Ellison Нет.
Trini 'Gordo' Garcia [пожимает плечами] Ладно. Значит, не правда.
Grady 'Coon-Ass' Travis Это чёрт возьми правда!
Grady 'Coon-Ass' Travis [Смотрит, как уносят безголовое тело Реда] Бойд? Эй, Бойд? Его ведь домой отправят, да?
Boyd 'Bible' Swan Не знаю, Грейди,
Grady 'Coon-Ass' Travis [немецким солдатам] Вот так, ублюдки!
Grady 'Coon-Ass' Travis Чисто!
Boyd 'Bible' Swan Иду!
Wardaddy [Достаёт фляжку.] Лучше уж немного захмелеть. На похмелье времени не останется.
[пауза. Выпивает рюмку.]
Wardaddy Ааа! Чёрт, это лучше, чем отлично. Ммм!
Wardaddy Я знаю, что ты ненавидишь, когда я читаю тебе мораль, я знаю... Но то, что мы здесь делаем — это праведное дело, господа.
