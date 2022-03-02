Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мальдивы подождут" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ярость Ярость
Киноафиша Фильмы Ярость Отзывы о фильме «Ярость»
Fury Ярость 2014 / Великобритания
7.0 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Ярость»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

«Ярость» – это, если можно так выразиться, воскрешение режиссера и сценариста Дэвида Эйера, бывшего подводника, дебютировавшего блестящим сценарием о подлодке U-571, продолжившего карьеру еще более мощным сценарием «Тренировочного дня», а затем ушедшего в бесконечный полицейский наркорепортаж, все более и более терявший в качестве. Завершилась упомянутая история фильмом «Саботаж», где картинка настолько стандартна, сюжет настолько примитивен, а диалоги настолько имбецильны, насколько это вообще…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Игорь Патик 2 марта 2022, 14:43
Оценка
Доброго времени суток!\nРаз уж санкции коснулись и свежих премьер и кинотеатры начали крутить фильмы те что были ранее в прокате,то очень бы хотелось вновь посмотреть на большом экране \"Ярость\" 2014г.Пожалуй лучший зарубежный военный боевик за последние 10 лет.Спасибо
2 марта 2022, 14:43 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Сквозь время
Сквозь время 8 комментариев
Астрал. Женщина в черном
Астрал. Женщина в черном 4 комментария
Форсаж 10
Форсаж 10 81 комментарий
Король-львенок
Король-львенок 3 комментария
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше