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«Ярость» – это, если можно так выразиться, воскрешение режиссера и сценариста Дэвида Эйера, бывшего подводника, дебютировавшего блестящим сценарием о подлодке U-571, продолжившего карьеру еще более мощным сценарием «Тренировочного дня», а затем ушедшего в бесконечный полицейский наркорепортаж, все более и более терявший в качестве. Завершилась упомянутая история фильмом «Саботаж», где картинка настолько стандартна, сюжет настолько примитивен, а диалоги настолько имбецильны, насколько это вообще…