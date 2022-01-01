Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Алисия фон Риттберг
Алисия фон Риттберг
Alicia von Rittberg
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Алисия фон Риттберг
Alicia von Rittberg
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
10 декабря 1993
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Биография Алисия фон Риттберг
Родилась 10 декабря 1993 года. Мюнхен, Бавария, Германия.
Развернуть
Фильмография Алисия фон Риттберг
Лотте в Баухаусе
драма, исторический
2019, Германия
6.0
Воздушный шар
триллер, драма, семейный
2018, Германия / Франция / США
7.0
Юность без бога
драма
2017, Германия
5.0
Такой же предатель, как и мы
триллер
2015, Великобритания
5.0
Ярость
военный, боевик, драма
2014, Великобритания
7.0
Все фильмы
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне