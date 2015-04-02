Наша рецензия

В качестве режиссера исландец Бальтасар Кормакур (или, если точно следовать исландскому, Кормаукюр) – очень (очень-очень) старательный ученик Голливуда, но не очень способный. «Два ствола» – образчик захватывающего, с высунутым от волнения языком, подражания: подражания всем или почти всем американским комедийным и полукомедийным фильмам про напарников-полицейских. Нет смысла перечислять всё, что послужило Кормакуру учебником: от «Плохих парней» до…