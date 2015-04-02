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Два ствола Два ствола
Киноафиша Фильмы Два ствола Отзывы о фильме «Два ствола»
2 Guns Два ствола 2013 / США
7.3 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Два ствола»

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Наша рецензия

В качестве режиссера исландец Бальтасар Кормакур (или, если точно следовать исландскому, Кормаукюр) – очень (очень-очень) старательный ученик Голливуда, но не очень способный. «Два ствола» – образчик захватывающего, с высунутым от волнения языком, подражания: подражания всем или почти всем американским комедийным и полукомедийным фильмам про напарников-полицейских. Нет смысла перечислять всё, что послужило Кормакуру учебником: от «Плохих парней» до…

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semion78 2 апреля 2015, 12:51
Очень стоящий боевик. Спойлить не хочу, все атрибуты там присутсвуют, но вписаны очень естественно. Если соскучились по олдскульным боевикам, причем, не кичащимся своей олдскульности (как неудержимые, например) настоятельно рекомендую. по моим меркам тянет на 7/10 (не путать с 7/40)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Жалкое кино. Но если идти на просто боевик, то нормуль. Такой бредовый, глупый боевик, с небольшим количеством шуток. Я не знаю что тут забыл Дензел. Самое интересное, меня вопрос мучает, я даже на спойлер пойду: как и зачем, босс картеля, притащил из Мексики, заложницу в квартиру Дензелу и там ее пристрелил,тем более после того как она сказала что деньги у нее!!!??? Уму не постижимый заворот сюжета, которые можно придумать, только если страдаешь болезнью Альцгеймера, и при этом сидишь на барбитуратах...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Тупой американский боевик,коих штампуют десятками

Даже подростки из зала уходили
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Супер фильм. Крутой сценарий. Дэнзел Вашингтон, Марк Уолберг , просто МЕГА крутые актёры =)))



9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Очень прикольный фильм!!❗️ незаслуженно раскритикованый...

Кто еще не смотрел, рекомендую! Не пожалеете!✊ 9,5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Макусим 26 октября 2015, 23:46
Оценка
Неплохая развлекуха на раз! Конец правда идиотский)))
26 октября 2015, 23:46 Ответить
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