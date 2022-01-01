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Два ствола Два ствола
Киноафиша Фильмы Два ствола Два ствола, 2013: актеры и роли
2 Guns Два ствола 2013 / США
7.2 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Два ствола, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бальтасар Кормакур Бальтасар Кормакур Baltasar Kormákur
В ролях
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон Denzel Washington Марк Уолберг Марк Уолберг Mark Wahlberg Джеймс Марсден Джеймс Марсден James Marsden Пола Пэттон Пола Пэттон Paula Patton Билл Пэкстон Билл Пэкстон Bill Paxton Фред Уорд Fred Ward Эдвард Джеймс Олмос Эдвард Джеймс Олмос Edward James Olmos Патрик Фишлер Patrick Fischler
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