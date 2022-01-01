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Два ствола
Два ствола, 2013: актеры и роли
2 Guns
Два ствола
2013 / США
Трейлер
7.2
Оцените
30
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Два ствола, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Бальтасар Кормакур
Baltasar Kormákur
В ролях
Дензел Вашингтон
Denzel Washington
Марк Уолберг
Mark Wahlberg
Джеймс Марсден
James Marsden
Пола Пэттон
Paula Patton
Билл Пэкстон
Bill Paxton
Фред Уорд
Fred Ward
Эдвард Джеймс Олмос
Edward James Olmos
Патрик Фишлер
Patrick Fischler
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