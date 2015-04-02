Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Очень плохая семейка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Годзилла Годзилла
Киноафиша Фильмы Годзилла Отзывы о фильме «Годзилла»
Godzilla Годзилла 2014 / США
5.7 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Годзилла»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Британец Гарет Эдвардс снова снял фильм про любовь. Начиналось у Эдвардса все, с научно-фантастической точки зрения, вполне благополучно: работа специалистом по визуальным эффектам в теледокументалках про Хиросиму, Бермудский треугольник и НЛО, режиссура документальной бибисишной теленовеллы об Аттиле и заказанного тем же Би-би-си телефильма «Конец света», где Землю попеременно уничтожают цунами, астероид, дальневосточный вирус и черная дыра. Но затем Эдвардс снял то ли за 15, то ли за 500, то…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Гнусы против Годзилы✊ . Забавный фильм все рушится и взрывается... Можно посмотреть если скучно.. 6,5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Мрачно, тупо, псевдо.



Напоминает: Годзилла - Россия, Гнусы - Американцы, люди - все остальные людишки. Во общем как и в реальности, много съемок не понятно от куда, ручной камерой, много постановочных кадров, ситуация не понятна, надо бомбить, потом разберемся✊ .

Что касается самого КИНО, весьма убого. Битвы гигантов, хуже "Пацифика", драма на человеческом уровне, отсутствует (может и хотели, да не успели). Все, что хоть мало мальски стоит внимание это крик (явно про Российского), Годжунныы✊ ✊ ✊ , все остальное хлам.



Монстро, в раз 20 круче. 3\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Гнусно.

Годжира - няша. Только мне показалось, что он разумный?

Инженерам зачет, монстры прям инфернальные. Язык им придумали, рев и громыханье всякое. В моем доме лифт похожие звуки издает.

А Эдвардс гений, по-моему. Понапихал все штампы, какие можно, умножил их на два или даже на три. Смотришь, зеваешь, кто эти люди и зачем они тут? буратинки на пожаре.

А меж тем, работает... Ощущение полное, что пипец, вот он. Тут такие брачные игры - увидеть один раз и умереть...

Зачем вообще к ним цеплялись? отдали бы им всю ядерную нямку. Всё равно уже не будет, как прежде.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
khaos11 2 апреля 2015, 12:51
По-моему все, что здесь было снято, уже показали в "Тихоокеанском рубеже". Только "Рубеж" не опускается до такой унылости и тягомотины. Там все ярко и драйвово. ...Хотя если ты оголтелый фанат именно Годзиллы и у тебя вся стена облеплена его постерами и твоими собственными признаниями ему в любви, то, пожалуй, завалиться на сеанс можно...



6.5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (khaos11, 15/05/2014 - 23:44:29):

нужно! одно гавnо идет последнее время...... Но, это ничего не значит.............
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
khaos11 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Сибирский Шрек, 16/05/2014 - 10:24:15):Одна надежда на Россамаху и К да на Джонни нашего Деппа в переделке Газонокосльщика на новый лад



"Превосходство" с Деппом успело уже скоропостижно провалится в прокате за бугром. Ничего удивительного, сия учесть всех долгостроев и отложенных премьер.



А на данную тематику буду ждать "Pacific Rim. part 2".
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Сибирский Шрек, 16/05/2014 - 10:24:15):Россамаху



На него тоже нет надежды давно. Такой ансамбль + избитая (испитая) тема, как правило провал в сценарии. Куча огней, море беготни, пафосные диалоги, короче попкорнмуви. ✊ Конечно придется пойти, что бы засвидетельствовать фиаско ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Правильно создатели фильма отсрочили встречу зрителей с Годзиллой и его спарринг-партнерами, подготавливая зрителя, постепенно создавая атмосферу фантастического фильма, но бесполезно: как только появляются закадычные враги Годзиллы - паразиты, то же ящеры, они же Гнусы с горящими красными глазами, как у роботов-трансформеров и сам Годзилла - всё - фантастика заканчивается и начинается сказка, в смысле жанра. Попытка наукообразными фразами псевдоученых поддержать атмосферу фантастического фильма типа: "Это не он, это она- самка", "Они ищут радиацию, чтобы спариться" - вызывали в зале веселье и хохот. Годзилла, в отличие от других японских фильмов, не поражает врагов лазерными лучами из глаз, но имеет поразительно свежее дыхание, от которого другие зверушки просто мрут. В свою очередь, Гнусы питающиеся радиацией (чем больше, тем лучше✊ ) и поэтому пытающиеся проглотить атомную бомбу ✊ похожи на марсиан из "Дня независимости" или из фильма с Томом Крузом, плюс немного "чужие". Короче, большая зеленая крокодила, бегающая по Нью-Йорку, пуленепробиваемая и ракетоустойчивая, откладывающая "чужих" была намного реалистичнее и интереснее. 2/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 17/05/2014 - 22:12:31):Годзи - это Украина.



✊ Опять ты завел эту шарманку✊ нет уже никакой Украины, забудь о них..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Очевидец, 17/05/2014 - 13:36:13):

Очередной идиотизм Американского бравого командования меня развеселил. Никто и подумать не мог что их торпеду утащат Гнусы в гнездо✊ . Жаль конечно что они ее не подорвали в городе. А то была бы вторая часть, суд над Адмиралом✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 18/05/2014 - 14:15:05):Это ты первый начал. Превратил Парк Юрского Периода в Парк Путинского Периода.



А потому что - Русиш зольдатен нихт капитулирен!! - ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 17/05/2014 - 22:06:54




Слушай ты что куришь ? Как такое Г,..........НО , может понравится. Чушь редкостная. Даже все тут киноманы отписались , что фильм ГГ =)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Питерская 2 апреля 2015, 12:51
Ну и фуфло. Первый час можно запросто подремать. Как читала здесь негативные отзывы, так и получилось.

А что за главный герой? Какой-то слюнтяй, ни о чем. Вообще ничего мужественного. Игры гнусов (интересно, кто их так перевел) ни к месту. А годзилла так вообще пай-мальчик.

«Годзилле стало обидно, что он один. и от обиды он набросился на влюблённую парочку гнусов» - реально так и есть.

А самое смешное, что в многомиллионном городе, после такой катастрофы, так быстро нашлись и китайчонок и сын форда с женой.

Мне понравилось как главный герой форд поджег яички гнусов.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вам и не снилось
Вам и не снилось 1 комментарий
Нюрнберг
Нюрнберг 1 комментарий
Охота
Охота 1 комментарий
Безликий
Безликий 1 комментарий
Денежная игла
Денежная игла 1 комментарий
Один путь
Один путь 1 комментарий
Отголоски преступления
Отголоски преступления 1 комментарий
Море страха
Море страха 1 комментарий
Гнев во спасение
Гнев во спасение 1 комментарий
Стрела возмездия
Стрела возмездия 1 комментарий
Французский мастер
Французский мастер 1 комментарий
Незавершённое дело
Незавершённое дело 1 комментарий
Омут
Омут 1 комментарий
Райский город
Райский город 3 комментария
F20
F20 1 комментарий
Мать моего сына
Мать моего сына 3 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши