Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Смурфики 2
Фильмы похожие на Смурфики 2
The Smurfs 2
Смурфики 2
2013 / США
Смотреть трейлер
5.5
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Смурфики 2
Вся информация о мультфильме
Смурфики: Затерянная деревня
комедия, анимация
2017, США
6.0
Тролли
семейный, анимация, фэнтези, приключения
2016, США
7.0
Приключения Пикси
анимация, детский, комедия
2015, Канада
3.0
Смурфики
семейный, анимация, сказка
2011, США / Бельгия
7.0
Снежная королева: Зазеркалье
анимация, детский, семейный, приключения, фэнтези
2019, Россия
7.0
Герой Самсам
анимация, семейный, приключения
2019, Франция
5.0
Девять жизней
комедия, семейный
2016, Франция
6.0
Сезон Охоты: Байки из леса
анимация, детский
2016, США
4.0
Элвин и Бурундуки: Грандиозное бурундуключение
мюзикл, анимация, комедия, семейный
2015, США
6.0
Смурфики: Легенда о Смурфной лощине
анимация, комедия, семейный, короткометражный
2013, США
6.0
Возвращение на остров Ним
приключения, комедия, семейный
2013, Австралия
5.0
Бунт ушастых
комедия
2011, США
7.0
Элвин и бурундуки 3
семейный, мюзикл, комедия
2011, США
7.0
Смурфики: Рождественский гимн
приключения, анимация, комедия, короткометражный
2011, США
6.0
Гномео и Джульетта
фэнтези, анимация, мелодрама, семейный
2011, США / Великобритания
7.0
Медведь Йоги
анимация, приключения, семейный, комедия
2011, США / Новая Зеландия
6.0
Цирк! Цирк! Цирк!
семейный, анимация
2011, Дания
5.0
Путешествия Гулливера
комедия
2010, США
7.0
Элвин и бурундуки 2
фантастика, комедия, семейный, мюзикл
2009, США
7.0
Импи-суперстар
анимация
2008, Германия
5.0
Пропавший рысенок
анимация, комедия
2008, Испания
6.0
Элвин и бурундуки
семейный, комедия
2007, США
7.0
Остров Импи
анимация
2006, Германия
5.0
Гарфилд 2
анимация, семейный, комедия
2006, Великобритания / США
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
На Аверина даже не посмотрит: вот как выглядит красавец-муж Якуниной
Над этой малышкой все детство издевались: теперь нет никого успешнее (фото)
Талия сводит с ума: как выглядит самая красивая стюардесса России без одежды
Военный, здоровенный: отец Мясникова оказался эталоном мужской красоты
Скачет от счастья: Костомаров объявил о долгожданном событии
В сто раз лучше Шурыгиной: какую красотку отхватил Семенов после выхода из тюрьмы
Проводники раскрыли гадкую правду о поездах: касается постельного белья и не только
Жили богато неспроста: как таксисты в СССР обманывали пассажиров
Это слово неверно говорят 8 из 10 людей: заблуждаются из-за поговорки
Алешей Поповичем восхищалась вся страна: каким подлецом богатырь был при жизни
«Сына» Баскова нет уже ровно год: раскрыты подробности разыгравшейся драмы
После ухода матери: все семейство Стриженова вздохнуло с облегчением
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить