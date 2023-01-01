Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Смурфики 2 Смурфики 2
Киноафиша Фильмы Смурфики 2 Фильмы похожие на Смурфики 2
The Smurfs 2 Смурфики 2 2013 / США
5.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Смурфики 2

Вся информация о мультфильме
Смурфики: Затерянная деревня
Смурфики: Затерянная деревня
комедия, анимация 2017, США
6.0
Тролли
Тролли
семейный, анимация, фэнтези, приключения 2016, США
7.0
Приключения Пикси
Приключения Пикси
анимация, детский, комедия 2015, Канада
3.0
Смурфики
Смурфики
семейный, анимация, сказка 2011, США / Бельгия
7.0
Снежная королева: Зазеркалье
Снежная королева: Зазеркалье
анимация, детский, семейный, приключения, фэнтези 2019, Россия
7.0
Герой Самсам
Герой Самсам
анимация, семейный, приключения 2019, Франция
5.0
Девять жизней
Девять жизней
комедия, семейный 2016, Франция
6.0
Сезон Охоты: Байки из леса
Сезон Охоты: Байки из леса
анимация, детский 2016, США
4.0
Элвин и Бурундуки: Грандиозное бурундуключение
Элвин и Бурундуки: Грандиозное бурундуключение
мюзикл, анимация, комедия, семейный 2015, США
6.0
Смурфики: Легенда о Смурфной лощине
Смурфики: Легенда о Смурфной лощине
анимация, комедия, семейный, короткометражный 2013, США
6.0
Возвращение на остров Ним
Возвращение на остров Ним
приключения, комедия, семейный 2013, Австралия
5.0
Бунт ушастых
Бунт ушастых
комедия 2011, США
7.0
Элвин и бурундуки 3
Элвин и бурундуки 3
семейный, мюзикл, комедия 2011, США
7.0
Смурфики: Рождественский гимн
Смурфики: Рождественский гимн
приключения, анимация, комедия, короткометражный 2011, США
6.0
Гномео и Джульетта
Гномео и Джульетта
фэнтези, анимация, мелодрама, семейный 2011, США / Великобритания
7.0
Медведь Йоги
Медведь Йоги
анимация, приключения, семейный, комедия 2011, США / Новая Зеландия
6.0
Цирк! Цирк! Цирк!
Цирк! Цирк! Цирк!
семейный, анимация 2011, Дания
5.0
Путешествия Гулливера
Путешествия Гулливера
комедия 2010, США
7.0
Элвин и бурундуки 2
Элвин и бурундуки 2
фантастика, комедия, семейный, мюзикл 2009, США
7.0
Импи-суперстар
Импи-суперстар
анимация 2008, Германия
5.0
Пропавший рысенок
Пропавший рысенок
анимация, комедия 2008, Испания
6.0
Элвин и бурундуки
Элвин и бурундуки
семейный, комедия 2007, США
7.0
Остров Импи
Остров Импи
анимация 2006, Германия
5.0
Гарфилд 2
Гарфилд 2
анимация, семейный, комедия 2006, Великобритания / США
6.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
На Аверина даже не посмотрит: вот как выглядит красавец-муж Якуниной
Над этой малышкой все детство издевались: теперь нет никого успешнее (фото)
Талия сводит с ума: как выглядит самая красивая стюардесса России без одежды
Военный, здоровенный: отец Мясникова оказался эталоном мужской красоты
Скачет от счастья: Костомаров объявил о долгожданном событии
В сто раз лучше Шурыгиной: какую красотку отхватил Семенов после выхода из тюрьмы
Проводники раскрыли гадкую правду о поездах: касается постельного белья и не только
Жили богато неспроста: как таксисты в СССР обманывали пассажиров
Это слово неверно говорят 8 из 10 людей: заблуждаются из-за поговорки
Алешей Поповичем восхищалась вся страна: каким подлецом богатырь был при жизни
«Сына» Баскова нет уже ровно год: раскрыты подробности разыгравшейся драмы
После ухода матери: все семейство Стриженова вздохнуло с облегчением
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше