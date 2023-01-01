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Киноафиша Фильмы Смурфики 2 Смурфики 2, 2013: актеры и роли
The Smurfs 2 Смурфики 2 2013 / США
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17 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Смурфики 2, 2013: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Раджа Госнелл Раджа Госнелл Raja Gosnell
В ролях
Нил Патрик Харрис Нил Патрик Харрис Neil Patrick Harris Кристина Риччи Кристина Риччи Christina Ricci Антон Ельчин Антон Ельчин Anton Yelchin Джейма Мейс Джейма Мейс Jayma Mays Кэти Перри Кэти Перри Katy Perry Кристофер Минц-Плассе Кристофер Минц-Плассе Christopher Mintz-Plasse Хэнк Азария Хэнк Азария Hank Azaria Алан Камминг Алан Камминг Alan Cumming Марио Лопез Марио Лопез Mario Lopez
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