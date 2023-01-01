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Смурфики 2 Смурфики 2
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The Smurfs 2 Смурфики 2 2013 / США
5.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Награды и номинации мультфильма Смурфики 2

Вся информация о мультфильме
Золотая малина 2014 Золотая малина 2014
Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Дозор Джунглей: Кругосветка
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2023, Франция, приключения, анимация
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