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Черепашки-ниндзя Черепашки-ниндзя
Киноафиша Фильмы Черепашки-ниндзя Награды и номинации мультфильма Черепашки-ниндзя
Teenage Mutant Ninja Turtles Черепашки-ниндзя 2014 / США
7.1 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 5.8
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Награды и номинации мультфильма Черепашки-ниндзя

Вся информация о мультфильме
Золотая малина 2015 Золотая малина 2015
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Худший фильм
Номинант
Худшая режиссура
Номинант
Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
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