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Черепашки-ниндзя Черепашки-ниндзя
Киноафиша Фильмы Черепашки-ниндзя Черепашки-ниндзя, 2014: актеры и роли
Teenage Mutant Ninja Turtles Черепашки-ниндзя 2014 / США
7.1 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 5.8
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Черепашки-ниндзя, 2014: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Джонатан Либесман Jonathan Liebesman
В ролях
Меган Фокс Меган Фокс Megan Fox Джонни Ноксвилл Джонни Ноксвилл Johnny Knoxville Уильям Фихтнер Уильям Фихтнер William Fichtner Алан Ричсон Алан Ричсон Alan Ritchson Уилл Арнетт Уилл Арнетт Will Arnett Ноэль Фишер Ноэль Фишер Noel Fisher Вупи Голдберг Вупи Голдберг Whoopi Goldberg Джереми Ховард Jeremy Howard Эбби Эллиотт Эбби Эллиотт Abby Elliott Дэнни Вудберн Дэнни Вудберн Danny Woodburn Пит Пложек Pete Ploszek Тони Шэлуб Тони Шэлуб Tony Shalhoub
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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