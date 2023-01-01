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Черепашки-ниндзя
Черепашки-ниндзя, 2014: актеры и роли
Teenage Mutant Ninja Turtles
Черепашки-ниндзя
2014 / США
Трейлер
7.1
Оцените
31
голос
Рейтинг IMDb: 5.8
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Черепашки-ниндзя, 2014: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Джонатан Либесман
Jonathan Liebesman
В ролях
Меган Фокс
Megan Fox
Джонни Ноксвилл
Johnny Knoxville
Уильям Фихтнер
William Fichtner
Алан Ричсон
Alan Ritchson
Уилл Арнетт
Will Arnett
Ноэль Фишер
Noel Fisher
Вупи Голдберг
Whoopi Goldberg
Джереми Ховард
Jeremy Howard
Эбби Эллиотт
Abby Elliott
Дэнни Вудберн
Danny Woodburn
Пит Пложек
Pete Ploszek
Тони Шэлуб
Tony Shalhoub
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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