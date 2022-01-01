Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Черепашки-ниндзя Черепашки-ниндзя
Киноафиша Фильмы Черепашки-ниндзя Музыка из мультфильма «Черепашки-ниндзя» (2014)
Teenage Mutant Ninja Turtles Черепашки-ниндзя 2014 / США
7.1 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Музыка из мультфильма «Черепашки-ниндзя» (2014)

Вся информация о мультфильме
Teenage Mutant Ninja Turtles: The Score
Teenage Mutant Ninja Turtles: The Score 17 композиций. Brian Tyler
Слушать
Название Исполнитель / Композитор Время
1 Teenage Mutant Ninja Turtles Brian Tyler 4:45
2 Adolescent Genetically Altered Shinobi Terrapins Brian Tyler 4:32
3 Splinter vs. Shredder Brian Tyler 6:26
4 Origins Brian Tyler 6:02
5 Brotherhood Brian Tyler 1:19
6 Turtles United Brian Tyler 4:10
7 Rise of the Four Brian Tyler 3:34
8 The Foot Clan Brian Tyler 3:18
9 Shellacked Brian Tyler 6:47
10 Project Renaissance Brian Tyler 1:58
11 Shortcut Brian Tyler 4:42
12 Shredder Brian Tyler 5:59
13 Cowabunga Brian Tyler 4:35
14 99 Cheese Pizza Brian Tyler 1:50
15 Adrenaline Brian Tyler 6:26
16 Buck Buck Brian Tyler 4:11
17 TMNT March Brian Tyler 2:08
Доступен список песен из мультфильма «Черепашки-ниндзя» (2014) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из мультфильма «Черепашки-ниндзя» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Вот сколько лет суждено прожить разным знакам Зодиака
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Тест на знание кино СССР: насколько хорошо вы помните «Кавказская пленница»?
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
Приложение киноафиши