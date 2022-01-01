|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Teenage Mutant Ninja Turtles
|Brian Tyler
|4:45
|2
|Adolescent Genetically Altered Shinobi Terrapins
|Brian Tyler
|4:32
|3
|Splinter vs. Shredder
|Brian Tyler
|6:26
|4
|Origins
|Brian Tyler
|6:02
|5
|Brotherhood
|Brian Tyler
|1:19
|6
|Turtles United
|Brian Tyler
|4:10
|7
|Rise of the Four
|Brian Tyler
|3:34
|8
|The Foot Clan
|Brian Tyler
|3:18
|9
|Shellacked
|Brian Tyler
|6:47
|10
|Project Renaissance
|Brian Tyler
|1:58
|11
|Shortcut
|Brian Tyler
|4:42
|12
|Shredder
|Brian Tyler
|5:59
|13
|Cowabunga
|Brian Tyler
|4:35
|14
|99 Cheese Pizza
|Brian Tyler
|1:50
|15
|Adrenaline
|Brian Tyler
|6:26
|16
|Buck Buck
|Brian Tyler
|4:11
|17
|TMNT March
|Brian Tyler
|2:08